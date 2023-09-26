تمسَّك السيناتور الديمقراطي النافذ بوب مينينديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بمنصبه في الكونغرس الاثنين، رافضاً الاستقالة، مؤكّداً أنّ تهم الفساد التي وجّهتها إليه وزارة العدل، وبعضها مرتبط بمصر، لا أساس لها من الصحة.

وقال البرلماني المخضرم خلال مؤتمر صحفي إنّ الاتهامات التي وجّهها إليه المدّعي العامّ الفيدرالي في نيويورك داميان وليامز "ليست سوى مزاعم، مجرّد مزاعم لا أكثر".

وكان وليامز أعلن الجمعة أنه وجّه إلى كل من السناتور البالغ من العمر 69 عاماً وزوجته نادين تهماً تتعلّق بـ"جرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي".

وحسب اللائحة الاتهامية فإنّ مينينديز تلقّى بين عامَي 2018 و2022 رشى بمئات آلاف الدولارات من ثلاثة رجال أعمال في نيوجيرسي مقابل تقديم المساعدة لهم في أعمالهم وقضاياهم القانونية.

وذكرت اللائحة أنّ مينينديز ساعد رجل الأعمال المصري-الأمريكي وائل حنا على حماية احتكار تجاري منحته إياه الحكومة المصرية.

وتشمل الاتهامات أن "السيناتور قدّم معلومات حساسة خاصة بالحكومة الأمريكية واتّخذ إجراءات أخرى ساعدت سرّاً الحكومة المصرية".

واتُّهم كذلك بالتعهد لرجلَي الأعمال الآخرين خوسيه أوريبي وفريد دعيبس باستخدام نفوذه للتدخّل في ملاحقات قضائية منفصلة متعلّقة بهما.

ومنذ الإعلان عن هذه اللائحة الاتهامية تتزايد الدعوات للسيناتور الكوبي الأصل للاستقالة من منصبه، بما في ذلك أصوات ديمقراطية.

لكنّ مينينديز الذي يشغل عضوية الكونغرس منذ 30 عاماً بعدما دخله نائباً قبل أن يصبح سيناتوراً أكّد الاثنين أنه واثق بأنه "ستجري تبرئته وسيظلّ أقدم سيناتور عن نيوجيرسي".

وقال: "بعض الذين يطالبون باستقالتي لأسباب سياسية يقولون إنني فقدت ثقة مواطني نيوجيرسي"، الولاية التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة والمتاخمة لنيويورك.

وأضاف من معقله في يونيون سيتي، محاطاً بالعشرات من أنصاره: "ليست هناك كذبة أكبر من هذه".

وحسب اللائحة الاتهامية ومعلومات أوردتها صحيفة نيويورك تايمز فقد عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في منزل مينينديز وزوجته في يونيو/حزيران 2022 على مبلغ نقدي ضخم قدره نصف مليون دولار و13 سبيكة ذهبية (ثلاثة كيلوغرامات).

وعن الأموال النقدية التي كانت بحوزته قال السناتور خلال المؤتمر: "على مدى 30 عاماً سحبت آلاف الدولارات نقداً من حساب التوفير الشخصي الخاص بي واحتفظت بها لحالات الطوارئ بسبب تاريخ عائلتي في مواجهة المصادرات في كوبا".

وردّاً على الشقّ المتعلّق بمحاباة الحكومة المصرية في اللائحة الاتهامية، قال مينينديز إنه هاجم مباشرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن أوضاع حقوق الإنسان والاعتقالات التعسفية والحريات، إلخ.

وهذا هو التهديد القضائي الثاني خلال عقد لمينينديز.

وكان مينينديز اتُّهم عام 2015 بقبول رشى عبارة عن رحلات طيران خاصة وإجازات فاخرة وأكثر من 750 ألف دولار من التبرعات غير القانونية لحملاته الانتخابية.

لكنّ محاكمته أُلغيت في 2017 حين لم تتمكّن هيئة المحلّفين من التوصّل إلى حُكم في تلك القضية. وفي 2018، في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، طلبت وزارة العدل من قاضٍ كفّ كلّ التعقّبات بحقّه.