توصلت أذربيجان الاثنين، إلى اتفاق مع أرمن إقليم قره باغ بخصوص تأسيس مجموعة عمل مشتركة من أجل الأنشطة المدنية في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية بأن ممثل الرئيس إلهام علييف، النائب رامين محمدوف، التقى في مدينة خوجالي ممثلي الأرمن في قره باغ. وجرى اللقاء بشكل بنَّاء، ونقل ترحيب ممثلي الأرمن بتقديم أذربيجان مساعدات غذائية ووقود وتوفير الطاقة الكهربائية لهم.

وأكد البيان التوصل إلى اتفاق بخصوص لقاء مجموعة العمل برئاسة نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفاييف المشكَّلة لحل المشكلات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والبنية التحتية في قره باغ مع الممثلين المعنيين بالخدمات الصحية والبنية التحتية في المنطقة بما فيها مدينة خانكندي، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة.

وشهد اللقاء اقتراح إقامة مستشفى ميداني قرب خانكندي أو خوجالي، ومطبخ متنقل يعمل فيه أذربيجانيون وأرمن.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أذربيجانيون وممثلو الأرمن قريباً، حسب البيان.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

وبعد يوم واحد أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ممثلي السكان الأرمن في قرة باغ تقدموا بطلب عن طريق قوات حفظ السلام الروسية المتمركزة في المنطقة، تُوُصِّل بموجبه إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في الإقليم، وتخلّي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة روسية، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على مناطقها المحتلة.​​​​​​​