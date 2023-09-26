أُلقيَ القبض الاثنين على مشتبه به في إطلاق نار استهدف الأسبوع الماضي مدخل السفارة الأمريكية شماليّ بيروت.

وبدأ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استجواب الشابّ "لكشف خلفيات فعله وما إذا كان لديه شركاء"، وفق ما قال مصدر أمني.

ونُفّذ مساء الأربعاء الماضي إطلاق نار طال مدخل السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شماليّ بيروت، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وأطلق القضاء العسكري اللبناني تحقيقاً في الحادثة.

وبينت التحقيقات الأولية، وفق مصدر أمني، أن مطلق النار أطلق 15 رصاصة باتجاه السفارة، طال عدد منها بوابتها الحديد.

وتشهد المنطقة المحيطة بمجمع السفارة الأمريكية إجراءات أمنية مشددة يتولاها بشكل أساسي الجيش اللبناني. وتشيّد واشنطن حالياً مجمعاً ضخماً في المنطقة ذاتها لنقل السفارة إليه.

وأتى إطلاق النار تزامناً مع الذكرى 39 لتفجير بسيارة مفخخة استهدف مبنى تابعاً للسفارة في عوكر عام 1984، أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة عشرات، وحمّلَت واشنطن حزب الله اللبناني المسؤولية عنه.

وانتقلت السفارة إلى هذه البلدة عام 1984 بعد تَعرُّض مبناها السابق في منطقة عين المريسة غربيّ بيروت لتفجير ضخم بشاحنة مفخخة في 18 أبريل/نيسان 1983 أدى إلى مقتل 63 شخصاً.