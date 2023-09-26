سياسة
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صور | بحضور تركي رسمي.. السفارة السعودية في أنقرة تحتفل باليوم الوطني
شاركت شخصيات سياسية وحكومية تركية في فاعليات إحياء اليوم الوطني 93، التي نظمتها السفارة السعودية بأنقرة. وأكدت كلمات المشاركين عمق العلاقات السعودية-التركية والفرص التي تنتظرها.
صور | بحضور تركي رسمي.. السفارة السعودية في أنقرة تحتفل باليوم الوطني
جانب من فاعليات اليوم الوطني التي أقيمت في أحد فنادق أنقرة ونظمتها السفارة السعودية / صورة: AA
26 سبتمبر 2023

نظمت السفارة السعودية في العاصمة التركية أنقرة، الاثنين، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 93.

وحضر حفل الاستقبال الذي أقيم بأحد فنادق أنقرة وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، ووزير التجارة عمر بولات، وبن علي يلدريم نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، والسفير السعودي في أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر، ورئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش.

وأعرب السفير السعودي في الرسالة التي قرأها مستشاره محمد الحربي عن أمله بتحقيق مزيد من التعاون مع أنقرة، لا سيما مع وجود رؤى مشتركة للسعودية وتركيا التي تحتفل بمئوية تأسيس الجمهورية.

وأعرب السفير السعودي عن شكره لتركيا على الدعم الذي قدمته لبلاده في ترشحها لاستضافة معرض إكسبو الدولي عام 2030.

وتطرَّق السفير إلى الزيارة التي أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأنقرة في يونيو/حزيران وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمدينة جدة السعودية في يوليو/تموز، واصفاً الزيارتين بأنهما "تتويج" للعلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارة أردوغان لجدة تُوِّجَت بتوقيع 9 اتفاقيات تشمل استثمارات مباشرة وفي قطاعات الصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.

وأشاد السفير بالدور التركي والسعودي في حل المسائل الإقليمية وتمتع البلدين بإمكانيات اقتصادية كبيرة باعتبارهما عضوين في مجموعة العشرين، لافتاً إلى أنّ التعاون بين البلدين من مصلحة الشعبين والعالم.

بدورها أكدت الوزيرة التركية وجود روابط تاريخية وثقافية قوية بين "تركيا والسعودية الصديقتين والشقيقتين".

وشددت غوكتاش على أنّ التعاون الاستراتيجي بين البلدين يكتسب أهمية أكبر في مجابهة الأزمات التي يشهدها العالم.

وأشاد بن علي يلدريم بالزيارات المكثفة التي يجريها المواطنون الأتراك للسعودية وزيارات السعوديين لتركيا، وأثرها في معرفة الشعبين بعضهما بعضاً أكثر وتقريب بعضهما من بعض.

وأكد أنّ الشركات التركية يزداد اهتمامها يوماً بعد يوم بالفرص الموجودة في السعودية، لا سيما في قطاع الإنشاءات.

وأشار يلدريم إلى استعداد الشركات التركية للمشاركة بتحقيق الرؤية السعودية في المستقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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