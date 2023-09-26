أظهرت صور أقمار صناعية جديدة، نشرتها شبكة "CNN" يوم الجمعة، أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا والصين، قد عززت بنياتها التحتية لإجراء تجارب نووية مكثّفة، خلال السنوات الأخيرة. وهو ما يؤكد تصاعد وتيرة سباق التسلح النووي، الذي تقوده القوى النووية الكبرى في العالم.

يأتي هذا في وقت هددت فيه الحرب في أوكرانيا بنشوب نزاع نووي بين موسكو وخصومها الغربيين، وهو ما حذّر منه في آخر تحديث له مؤشر "ساعة القيامة"، الذي يُنذر بقرب نهاية العالم بسبب السباق الجاري بين الدول النووية، مشدداً على أن خطر الفناء النووي أصبح وشيكاً أكثر من أي وقت مضى.

أنفاق وحقول تجارب

وفي تقريرها يوم الجمعة، نشرت شبكة "CNN" الأمريكية صور أقمار صناعية، تُظهر أن روسيا والولايات المتحدة والصين قامت ببناء منشآت وحفرت أنفاقاً جديدة في مواقع تجاربها النووية خلال السنوات الأخيرة. كما يظهر توسيع ثلاثة حقول تجارب رئيسية للدول الثلاث.

وتشمل هذه المواقع المرصودة حقل تجارب نووية تديره الصين في منطقة لوب نور بإقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، وحقلاً تديره روسيا في أرخبيل نوفايا زمليا في المحيط المتجمد الشمالي، وحقلاً آخر في الولايات المتحدة في صحراء نيفادا.

ونقلت الشبكة عن جيفري لويس، الأستاذ المساعد في مركز "جيمس مارتن لمنع انتشار الأسلحة النووية"، قوله إن "صور الأقمار الصناعية من السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية تُظهر أنفاقاً جديدة تحت الجبال، وطرقاً جديدة ومرافق تخزين، بالإضافة إلى زيادة حركة مرور المركبات داخل وخارج المواقع".

ولا تُظهر هذه الصور حدوث تجارب نووية فعلية في هذه المنشآت، لكنّ لويس أشار إلى أن "هناك بالفعل الكثير من التلميحات التي نراها تشير إلى أن روسيا والصين والولايات المتحدة قد تستأنف التجارب النووية".

وقال سيدريك لايتون، المحلل الاستخباراتي والعقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، إنه: "من الواضح جداً أن الدول الثلاث، روسيا والصين والولايات المتحدة، استثمرت قدراً كبيراً من الوقت والجهد والمال ليس فقط في تحديث ترساناتها النووية، ولكن أيضاً في إعداد أنواع الأنشطة التي قد تكون مطلوبة لإجراء اختبار نووي".

سباق نووي محموم

وحسب الأستاذ المساعد في مركز "جيمس مارتن لمنع انتشار الأسلحة النووية"، جفري لويس، فإن "التهديد الناجم عن التجارب النووية يأتي من الدرجة التي تؤدي بها إلى تسريع سباق التسلح المطّرد بين الولايات المتحدة من ناحية، وروسيا والصين من ناحية أخرى".

وأصبحت هذه التهديدات بوقوع صدام نووي أكثر جدية مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، ذلك إذ سبق وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر من مرة، باستخدام "جميع الوسائل المتاحة، بما فيها النووي". كما أعلن في فبراير/شباط الماضي، انسحاب بلاده من معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

لكنّ هذا الانسحاب الروسي لم يحدث إلا بعد أن سبقته إليه الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترمب، حينما أعلنت انسحابها من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى مع روسيا، عام 2019.

وتتضافر هذه العوامل في نشر مناخ من القلق حول التسلح النووي بين الدول العظمى. وهو ما يؤكده مقال لمجلة " ذا إيكونوميست"، الذي خلص إلى أن "العالم ينجرف نحو سباق جديد للتسلح النووي. ومن المحتمل أن يكون إيقافه أصعب من إيقافه في أثناء الحرب الباردة"، لأسباب أهمها أن السباق أصبح يأخذ "طابعاً ثلاثياً" بعد دخول الصين المنافسة.

وحسب تقارير وزارة الدفاع الأمريكية، فإن الصين تعمل على زيادة ترسانتها النووية من نحو 200 إلى 300 رأس حربي في بداية العقد إلى ربما 1500 رأس حربي بحلول عام 2035. ووفق مؤسسة "مبادرة المعاهدة النووية (NTI)"، فإن الصين زادت ترسانتها بنحو 60 رأساً نووياً فقط في عام 2022.

تحذيرات من فناء نووي

أمام هذا الواقع الخطير، تزداد المخاوف من حدوث فناء نووي، في حال نشوب صراع بين الدول النووية الكبرى. وهو ما دفع مجلس علماء الذرة، وهي الهيئة العلمية التي تدير مؤشر "ساعة القيامة", إلى التحذير من اقتراب العالم من كارثة تدفعه نحو نهايته، مرجعةً ذلك إلى أسباب، أبرزها اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وفي آخر تحديث لـ"ساعة القيامة"، مطلع العام الجاري، جرى تقريب عقاربها بعشر ثوانٍ نحو ساعة الفناء، لتصبح على بُعد 90 ثانية. وقالت الهيئة إن الساعة "تظل في أقرب نقطة على الإطلاق من يوم القيامة ونهاية الحضارة لأن العالم لا يزال عالقاً في لحظة خطيرة للغاية".

وفي أغسطس/آب المنصرم، وتزامناً مع إحياء ذكرى هيروشيما وناغازاكي، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تصاعد تهديدات اندلاع صراع نووي. وقال غوتيريش في خطابه: "طبول الحرب النووية تدقّ مرة أخرى. إن انعدام الثقة والانقسام يتصاعدان. شبح الحرب النووية الذي كان يَلوح في الأفق خلال الحرب الباردة قد ظهر من جديد. ويهدد بعض الدول، بشكل متهور، باستخدام أدوات الإبادة هذه من جديد".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى التعلم من كارثة المدينتين اليابانيتين، كما أن "الدول التي تمتلك أسلحة نووية يتعين عليها أن تلتزم عدم استخدامها مطلقاً".