طهَّرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام (أناما) 379.9 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة خلال الفترة ما بين 18 و24 سبتمبر/أيلول.

وأفادت وكالة "أذرتاج" بأن موظفي الوكالة حيّدوا خلال هذه الفترة 18 لغماً مضاداً للمشاة و11 لغماً مضاداً للدبابات و40 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات تارتار وأغدام ولاتشين وشوشا وخوجاوند وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وأطلق الجيش الأذربيجاني في 19 سبتمبر/أيلول 2023 عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".​​​​​​​

وبعد يوم واحد أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية التوصل إلى اتفاق لوقف العملية مقابل تخلّي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.