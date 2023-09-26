سياسة
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منظمة حقوقية: حزب مودي وراء معظم خطابات الكراهية ضد المسلمين في الهند
أصدرت منظمة حقوقية تقريراً سلطت فيه الضوء على تصاعد جرائم وخطابات الكراهية ضد المسلمين في الهند منذ وصول ناريندرا مودي إلى الحكم. وكشف التقرير أن حزب مودي والجماعات التابعة له يقفون وراء أغلب هذه الحوادث.
منظمة حقوقية: حزب مودي وراء معظم خطابات الكراهية ضد المسلمين في الهند
80% من حوادث خطاب الكراهية ضد المسلمين وقعت في ولايات يحكمها حزب مودي. / صورة: AFP
26 سبتمبر 2023

يقف الحزب الحاكم لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والجماعات التابعة له وراء معظم جرائم وخطابات الكراهية ضد المسلمين في النصف الأول من العام الحالي، وفقاً لتقرير أشار إلى "الاتجاه المتصاعد" لهذه الحوادث منذ وصول مودي إلى السلطة عام 2014.

وذكرت منظمة هندوتفا ووتش، وهي مجموعة بحثية مقرها واشنطن وتتعقب خطاب الكراهية والعنف ضد المسلمين، في تقرير صدر يوم الاثنين أن نحو 80% من إجمالي 255 حادثة مسجلة لخطاب الكراهية ضد المسلمين وقعت في ولايات يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.

وفي ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا واجه السكان المسلمون في الهند التحيز والاضطهاد الديني بهدف "تهميش المسلمين وتحويل الهند إلى دولة يهيمن عليها الهندوس".

ويُعَدّ هذا التقرير الأول من نوعه الذي يسجل حالات الخطاب المناهض للمسلمين بعد توقف مكتب الجريمة الهندي عن جمع بيانات جرائم الكراهية منذ عام 2017.

واعتمدت المنظمة الحقوقية على معلومات مفتوحة المصدر عبر الإنترنت لتجميع البيانات، وبعد ذلك أجرى الفريق تحقيقات معمقة بمساعدة الصحفيين والباحثين.

وكشف التقرير أن أكثر من نصف الحوادث الموثقة هذا العام قام بها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم والشركات التابعة له، بما في ذلك باغرانغ دال، وفيشوا هندو باريشاد، وساكال هندو ساماغ.

ولهذه الجماعات صلات بمنظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ، أو RSS، المرشد الأيديولوجي اليميني المتطرف لحزب بهاراتيا جاناتا، الذي استلهم أفكاره من النازيين في ألمانيا.

وتهدف مجموعة الميليشيا السرية التي تشكلت عام 1925 إلى إنشاء دولة عرقية هندوسية. وقد جرى حظرها لفترة وجيزة في عام 1948 بعد الاشتباه في اغتيال أحد أعضائها للمهاتما غاندي زعيم حركة استقلال الهند عن البريطانيين.

وكشف التقرير أن ولايات ماهاراشترا وكارناتاكا وماديا براديش وراجستان وغوجارات شهدت أكبر عدد من أحداث خطاب الكراهية.

وذكرت منظمة هندوتفا ووتش، التي راقبت الأنشطة في 15 ولاية وإقليمين اتحاديين، أن ما يقرب من 64% من هذه الأحداث روجت لنظريات المؤامرة المناهضة للمسلمين.

علاوة على ذلك، كانت الدعوات إلى العنف ضد المسلمين سائدة في 33% من هذه الأحداث، في حين تضمنت 11% حث الهندوس على مقاطعة المسلمين.

وتضمنت التجمعات المتبقية "خطاباً مليئاً بالكراهية والتحيز الجنسي"، موجهاً ضد النساء المسلمات، كما هو موضح في التقرير.

وفي واحدة من الهجمات القاتلة الأخيرة ضد المسلمين في الهند تعرَّض مسجد في غوروغرام، وهي مدينة ذات أغلبية هندوسية بجوار العاصمة الهندية، لهجوم زُعم أنه من قِبل حشد هندوسي يميني متطرف أشعل النار في المسجد وأحرق محمد سعد، وهو إمام عمره 22 عاماً. ووقع الهجوم بعد ساعات من اندلاع أعمال عنف طائفية في منطقة نوح بولاية هاريانا.

واعترض أحد كبار أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا أبهاي فيرما في نيودلهي على اتهامات تقرير هندوتفا ووتش وزعم أنها "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق". وقال: "نحن لا نقسم البلاد والناس على أساس دياناتهم.. لا يوجد دعم من حزب بهاراتيا جاناتا لصالح خطاب الكراهية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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