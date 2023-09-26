قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، إنّ تنحية السيناتور الأمريكي بوب مينينديز عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مؤقتاً قد تكون مفيدة لتركيا في إطار جهودها للحصول على طائرات F-16، لكنه أضاف أن المشكلة أعقد من شخص السيناتور.

جاءت تصريحات الرئيس خلال حديثه مع صحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من منطقة نخجوان الأذربيجانية.

وأكد الرئيس التركي أن "أنشطة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز المضادة لتركيا كانت من أهم عوائق حصولها على طائرات F-16".

وأضاف أن "وزير الخارجية هاكان فيدان التقى وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام، ولا تزال المحادثات مستمرة، وقد يكون من المفيد تحويل هذا الوضع إلى فرصة للاجتماع مع وزير الخارجية مجدداً وتسريع عملية الحصول على طائرات F-16".

لكنه عاد وأكد أن "الأمر لا يتعلق فقط بطائرات F-16، بل بعقلية مينينديز وغيره التي تعمل على عرقلتنا".

وعُرف السيناتور بوب مينينديز بمواقفه العدائية تجاه تركيا، وكان من المعارضين لحصول أنقرة على طائرات F-16، ويواجه السيناتور وزوجته اتهامات بقبول رشى على شكل مَبالغ مالية وسبائك ذهبية وأشياء قيّمة أخرى.

وفي ما يتعلق بالزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتركيا، توقع أردوغان أن "يُجري نتنياهو زيارته المؤجلة بسبب المرض لتركيا خلال أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتتواصل المحادثات لإجرائها في أنسب وقت".

وجدد الرئيس التركي موقف بلاده من قضية انضمام السويد إلى حلف الناتو، التي ربطها بالتزام الوعود التي قطعوها لمكافحة الإرهاب، عندها فإن "برلماننا أيضاً سيوفي بتعهداته وسيخطو خطواته وفق ذلك".