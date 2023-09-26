سياسة
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موسكو عن تسلُّم كييف دبابات أبرامز: ستحترق هي الأخرى
قلّلت موسكو من أهمية تسلُّم أوكرانيا دبابات أبرامز الأمريكية، وتوعدت بإحراقها، فيما وزعت وزارة الدفاع الروسية صوراً تُظهِر قائد أسطولها في البحر الأسود الذي أعلنت كييف قتله الأسبوع الماضي، حاضراً أحد الاجتماعات على قيد الحياة.
موسكو عن تسلُّم كييف دبابات أبرامز: ستحترق هي الأخرى
موسكو عن تسلم كييف دبابات أبرامز: ستحترق هي الأخرى / Others
26 سبتمبر 2023

توعد الكرملين الثلاثاء بإحراق دبابات أبرامز الأمريكية التي سُلّمَت لكييف، مؤكداً أن وصولها إلى ساحة المعركة "لن يغيّر ميزان القوى" بين الجيشين الروسي والأوكراني.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "دبابات أبرامز أسلحة مهمة... ستحترق هي الأخرى"، مكرراً تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أثناء تسليم أوكرانيا أولى دبابات ليوبارد في يناير/كانون الثاني الماضي.

على جانب آخر، ظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف، الذي أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وظهر المسؤول في الصور في زيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو تَرأَّسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولفت بيان لا يذكر اسم المسؤول إلى أن الاجتماع جرى الثلاثاء.

وكان الجيش الأوكراني أعلن الاثنين أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربةٍ الجمعة على مقرّ البحرية في سيباستوبول بشبه جزيرة القرم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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