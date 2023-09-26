توقعت دراسة علمية،نشرتها مجلة "بي إم جاي بابليك هلث" الاثنين، أن تتسبب أزمة الغلاء المعيشي في المملكة المتحدة في"تقليص أعمار" السكان و"توسيع الفجوة" بين الأغنياء والفقراء على صعيد الخدمات الصحية،

وسجلت الدراسة ارتفاع نسبة الأشخاص الذين "يموتون قبل أوانهم" (تحت الـ75 عاماً) بنحو 6.5% بسبب استمرار ارتفاع الأسعار لفترات طويلة.

ورجحت أن تشهد الأسر الأكثر فقراً عدداً من الوفيات أعلى بأربع مرات مما قد يُسجّل لدى الأسر الأكثر ثراء، مع إنفاق العائلات الفقيرة نسبة أكبر من مدخولها على فواتير الطاقة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.

وتناولت الدراسة تأثير التضخم على معدلات الوفيات في اسكتلندا في 2022-2023، مع ومن دون تدابير تخفيفية كدعم حكومي يساهم في خفض الفواتير المنزلية.

وأوضحت أنه في حال عدم تنفيذ أي إجراء مماثل، قد يتسبب التضخم برفع نسبة الوفيات 5% في المناطق الأقل فقراً، و23% في المناطق الأكثر فقراً،

وأكدت الدراسة انخفاض هاتين النسبتين إلى 2% و 8% في حال تدخّلت الدولة، مع معدّل إجمالي بلغ نحو 6.5%.

وأفاد الباحثون بأنّ "دراستنا تساهم في توفير دليل على أهمية الاقتصاد لصحة السكان".

وأشاروا إلى أن "تنفيذ سياسات الحكومة ليس كافياً لحماية الصحة ومنع تفاقم عدم المساواة".

كان معدل التضخم في المملكة المتحدة قد تباطأ بشكل غير متوقع في أغسطس/آب إلى 6.7% بعدما كان 11.1%، لكنّه يبقى الأعلى بين دول مجموعة السبع.