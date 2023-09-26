سياسة
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أردوغان: سنفي بوعدنا للسويد حال التزام ستوكهولم والغرب تعهداتهم لأنقرة
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة ستفي بوعدها للسويد، حال التزام ستوكهولم بالوعود التي قطعتها على نفسها، مشيراً إلى أن البرلمان يراقب الوضع من كثب.
أردوغان: سنفي بوعدنا للسويد حال التزام ستوكهولم والغرب تعهداتهم لأنقرة
أردوغان: سنفي بوعدنا للسويد حال التزام ستوكهولم والغرب تعهداتهم لأنقرة / صورة: AA
26 سبتمبر 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تصديق برلمان بلاده على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "ناتو" منوط بالتزام ستوكهولم والغرب وعودهم لأنقرة.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين إثر اختتامه زيارة لجمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان أمس الاثنين.

وأشار أردوغان إلى أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن ملف عضوية السويد في الناتو.

وأوضح الرئيس التركي: "في حال التزموا الوعود التي قطعوها فإن برلماننا أيضاً سيفي بالوعد المقدم وسيخطو خطواته وفق ذلك".

وكشف عن أن القرار بخصوص عضوية السويد بالناتو في نهاية المطاف يعود إلى تقدير البرلمان التركي الذي يتابع كل تطور بهذا الشأن من كثب، مؤكداً أن "تحالف الجمهور" يواصل العمل على هذا الموضوع.

وأكد أردوغان اعتماد تركيا على نفسها في مجال الطائرات من دون طيار، وتصنيع مسيّراتها بنفسها بعد مواجهتها مشاكل مشابهة في الماضي بخصوص التزود بمسيّرات بريداتور الأمريكية.

ولفت إلى أن تركيا بينما لديها حاجة إلى التزود بمقاتلات "إف 16" حالياً، فإنها، في الوقت ذاته، تعكف على تصنيع مقاتلتها المحلية من الجيل الجديد "قآن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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