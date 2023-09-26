بدأت اليوم الثلاثاء، عناصر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، بالانتشار في مخيم "عين الحلوة" للاجئين جنوب لبنان تنفيذاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين حركة "فتح" وفصائل إسلامية.

وأفادت الوكالة اللبنانية للأنباء، بأن "القوة الأمنية الفلسطينية" المشتركة بدأت ظهر اليوم انتشارها في نقطتين: الأولى "الشارع الفوقاني" لمخيم عين الحلوة، حي الطيرة، والثانية عند سنترال البراق – مفرق بستان القدس.

وأوضحت الوكالة، أن انتشار القوة الأمنية "يأتي إثر التوصل إلى وقف إطلاق النار بعد الجولة الثانية من الاقتتال بين حركة فتح ومجموعات إسلامية داخل المخيم، والتي أسفرت عن 18 قتيلاً وعشرات الجرحى".

ولفتت الوكالة إلى أن "انتشار القوة الأمنية جاء بعد تعزيزها ورفدها بنحو 70 ضابطاً وعنصراً كمرحلة أولى، على أن تتواصل العملية تدريجياً ليصل عديدها إلى 170 عنصراً في النقاط كافة".

وأشارت إلى أن "القوة جرى تشكيلها من مختلف القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية استناداً إلى مقررات "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في منطقة صيدا.

وفي 14سبتمبر/أيلول الجاري توصلت الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أسبوع من الاشتباكات التي تسببت بموجة نزوح كبيرة إلى خارج المخيم.

ونهاية يوليو/تموز الماضي اندلعت اشتباكات بين عناصر من "فتح" ومجموعة مسلحة تطلق على نفسها "الشباب المسلم"، أسفرت عن مقتل 14 شخصاً بينهم قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا العميد أبو أشرف العرموشي القيادي بحركة "فتح" مع 4 من مرافقيه، ما شكل منعطفاً في الاشتباكات التي أسفرت عن 32 قتيلاً ومايزيد عن 150 جريحاً.

ويعد مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب 11 مخيماً آخر، إذ يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد بنحو 300 ألف لاجئ.

ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.