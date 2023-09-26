سياسة
4 دقيقة قراءة
"محاولات لخطف الأضواء".. بايدن وترمب يجريان زيارة لمضربي قطاع السيارات
يجري الرئيس الأمريكي بايدن زيارة عمال صناعة السيارات المضربين، وهم جمهور الناخبين الذي يخطط ترمب لمخاطبتهم، إذ سيتوجّه إلى المنطقة التي تعد مهد هذه الصناعة. ويسعى بايدن إلى سرقة الأضواء من منافسه الجمهوري الذي يعتزم التوجه إلى الولاية نفسها الأربعاء.
"محاولات لخطف الأضواء".. بايدن وترمب يجريان زيارة لمضربي قطاع السيارات
يسعى بايدن إلى سرقة الأضواء من منافسه الجمهوري الذي يعتزم التوجه إلى الولاية نفسها الأربعاء. / صورة: AA Archive
26 سبتمبر 2023

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، عُمّال صناعة السيارات المضربين، وهم جمهور الناخبين الذي يخطّط دونالد ترمب لمخاطبتهم في اليوم التالي، إذ سيتوجّه إلى المنطقة التي تعد مهد هذه الصناعة.

وسيكون الرئيس الديمقراطي الذي يُجري حملته الانتخابية، أول رئيس يذهب إلى موقع اعتصام في ميشيغان الولاية المركزية لحركة إضراب غير مسبوقة تؤثر على ثلاث شركات عملاقة في القطاع، هي "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتس".

وفي هذا الإطار، يسعى بايدن إلى سرقة الأضواء من منافسه الجمهوري الذي يعتزم التوجه إلى الولاية نفسها الأربعاء للتقرّب من العمّال الذين يبني آماله عليهم من أجل استعادة البيت الأبيض.

كان دونالد ترمب، الذي أعلن عن رحلته قبل إعلان بايدن عن خطوة مماثلة، قد اتهم الرئيس الديمقراطي بتقليده. ووصف المتحدث باسمه جيسون ميلر زيارة جو بايدن بأنها "ليست أكثر من مجرد جلسة تصوير سيئة".

ولكن وفقاً للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، فإنّ رحلة الرئيس الأمريكي لم تتأثر "على الإطلاق" برحلة ترمب.

مؤيّد للنقابات

بالنسبة لجو بايدن، يتمثل التحدي في إثبات أنه رئيس الطبقات العاملة، والمدافع عن النقابات، ومهندس التجديد الصناعي للولايات المتحدة.

وقالت كارين جان بيار الاثنين إنّ "زيارته ستكون تاريخية، وستسلط الضوء على مدى كون الرئيس هو الأكثر تأييداً للنقابات في تاريخ الولايات المتحدة".

لكن الرجل الثمانيني، الذي يكافح في استطلاعات الرأي ويجري التركيز على حالته البدنية في كلّ رحلة، يسير في حقل ألغام إذ إنّ التحرك المطلبي الحالي يمكن أن يكون مدمّراً للغاية للاقتصاد الأمريكي.

وكان الإضراب في شركتي صناعة السيارات "جنرال موتورز" و"ستيلانتس" قد اتّسع بسبب عدم إحراز تقدّم في المفاوضات النقابية، على عكس "فورد" إذ جرى إحراز "تقدّم حقيقي".

وكان بايدن قد صرّح عدّة مرات، بأنّ الشركات المصنّعة يجب أن توزّع "أرباحها القياسية" على العاملين لديها.

ورداً على أسئلة عمّا إذا كان الرئيس يتحيّز في الصراع الاجتماعي، فضّلت المتحدثة باسم البيت الأبيض تجنّب الإجابة، وشدّدت على أنّ جو بايدن يريد، قبل كلّ شيء، التوصل إلى اتفاق "يراعي مصالح الجانبين".

وأضافت: "نحن لا نتدخّل في المفاوضات".

"يريد أخذ وظائفكم"

جعل جو بايدن دعمه للنقابات سمة مميّزة لولايته، وساعد دعم نقابة "عمّال السيارات المتحدين" لترشيحه للعام 2020 في تأرجح ميشيغان لصالحه، بينما صوتت الولاية لصالح دونالد ترمب في عام 2016.

ومع ذلك، تعدّ سياسة حكومة الرئيس الديموقراطي من الأسباب الكامنة وراء الاضطرابات التاريخية التي تشهدها صناعة السيارات، إذ إنها تدفع نحو مزيد من المركبات المراعية للبيئة.

وقال دونالد ترمب على موقع "تروث سوشيال"، "عندما يمشي ببطء ليتظاهر بأنه في اعتصام، تذكروا أنه يريد أن يأخذ وظائفكم ويرسلها إلى الصين".

وترتكز آمال الجمهوري في العودة إلى البيت الأبيض إلى حدّ كبير على أصوات العمّال التي فاز بها في عام 2016 في ولايات رئيسية مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

ولكن على الجانب الديمقراطي، يجري التشكيك في الالتزام المؤيّد للنقابات من قبل قطب العقارات الملياردير.

وسيتحدث دونالد ترمب الأربعاء أمام مصنع لتصنيع قطع الغيار في بلدة كلينتون في ولاية ميشيغان، وفقاً لفريق حملته، من بُعد ما يزيد قليلاً عن 60 كيلومتراً من المكان الذي سيزوره جو بايدن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us