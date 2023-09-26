سياسة
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لليوم العاشر.. فلسطينيون يتظاهرون قُرب السياج الفاصل شرق غزة
لليوم العاشر على التوالي، يواصل شبان فلسطينيون التظاهر قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وبينما أشعل الشبان الإطارات المطاطية نشر جيش الاحتلال قواته لتفريقهم.
لليوم العاشر.. فلسطينيون يتظاهرون قُرب السياج الفاصل شرق غزة
فلسطينيون يتظاهرون لليوم العاشر قرب السياج الفاصل شرق غزة / صورة: AA
26 سبتمبر 2023

تظاهر عشرات من الشبان الفلسطينيين، الثلاثاء، لليوم العاشر على التوالي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية المستخدمة، ورفعوا العلم الفلسطيني على السياج الفاصل، وألقوا قنابل صوتية.

وتأتي التظاهرات بدعوة من شبان يطلقون على أنفسهم "الشباب الثائر" ، "تنديداً باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة".

وتشمل التظاهرات إطلاق بالونات حارقة تجاه المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع والتي من شأنها أن تتسبب بإشعال حرائق في الحقول الزراعية.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته وآلياته وقناصة خلف التلال الرملية القريبة لتفريق التظاهرات في المناطق الشرقية للقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في الأيام الماضية، استشهاد شاب خلال التظاهرات وإصابة عشرات بجروح وحالات اختناق نتيجة تفريقها من قبل القوات الإسرائيلية.

كان عشرات المستوطنين قد اقتحموا المسجد الأقصى، الاثنين، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إذ أدى بعضهم "صلوات تلمودية".

وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة، نجم عنه تدهور كبير في الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

كما تشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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