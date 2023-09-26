سياسة
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أردوغان: سنعزز علاقاتنا مع أذربيجان على كل الصُّعد ومستمرون بمكافحة الإرهاب
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها عقب اجتماع الحكومة، دعم بلاده لأذربيجان على جميع المستويات، وأشار إلى أن أنقرة ستظل تحارب التنظيمات الإرهابية مؤكداً أن بلاده أفشلت جميع المؤامرات التي حيكت ضدها.
أردوغان: سنعزز علاقاتنا مع أذربيجان على كل الصُّعد ومستمرون بمكافحة الإرهاب
أردوغان: نعطي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع أذربيجان ونعمل على تعزيزها على جميع المستويات  / صورة: AA
26 سبتمبر 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع أذربيجان.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها، الثلاثاء، عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "نعطي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع أذربيجان ونعمل على تعزيزها على جميع المستويات".

وأضاف: "نبارك لإخواننا الأذربيجانيين نجاح عمليتهم العسكرية الأخيرة في قره باغ".

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ".

والأربعاء، أعلنت الوزارة التوصل إلى اتفاق لوقف باكو عمليتها ضد الإرهاب في قره باغ، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية المتمركزة في الإقليم عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

على صعيد آخر، شدد الرئيس التركي على مواصلة بلاده ملاحقة جميع التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن حكومته أفشلت جميع المؤامرات التي حيكت ضد تركيا.

وتابع: "من يكون صديقاً لتركيا يربح، ومن يغذي العداوة يخسر"، مؤكداً أن بلاده تسعى لزيادة أصدقائها.

ولفت أردوغان إلى أنه حذر أمام الأمم المتحدة من ظواهر العداء للإسلام وتنامي انتشارها، منوّهاً بأن أنقرة كانت أول من طرح مفهوم "العالم أكبر من خمسة"، في إشارة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وفي الشأن الداخلي، أكد أردوغان بذل حكومته قصارى جهدها من أجل تحقيق أهداف المئوية الثانية لتركيا.

ولفت إلى سعي حكومته لرفع مستوى الفرد في تركيا إلى المستويات المناظرة في الدول المتقدمة.

وكشف أردوغان عن أن برنامج الحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة لاقى أصداء إيجابية على مختلف الصُّعد.

وأكّد أن حكومته تعمل على دعم الشباب وتوفير أفضل وسائل التكنولوجيا لهم في مجال التعليم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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