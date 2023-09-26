سياسة
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غوتيريش يدعو للتخلص من الأسلحة النووية.. وكوريا الشمالية تتحدث عن حرب
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة التخلص من الأسلحة النووية بالكامل، فيما حذرت كوريا الشمالية من أن شبه جزيرتها على شفير حرب نووية.
غوتيريش يدعو للتخلص من الأسلحة النووية.. وكوريا الشمالية تتحدث عن حرب
غوتيريش يحذّر من سباق التسلح النووي  / صورة: AA
26 سبتمبر 2023

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من سباق تسلح نووي جديد يمكن أن يؤدي إلى "إفناء" العالم، فيما رأت كوريا الشمالية بأن شبه جزيرتها على شفير حرب نووية.

ودعا الأمين العام إلى إعادة إحياء التحرّك الرامي إلى خفض انتشار الأسلحة النووية تمهيداً للتخلّص منها بالكامل.

وأوضح غوتيريش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اليوم الختامي لجلستها السنوية "يلوح سباق تسلح جديد مقلق في الأفق، يمكن أن يرتفع عدد الأسلحة النووية لأول مرّة منذ عقود".

وكشف أن "أي استخدام للأسلحة النووية، بغض النظر عن المكان أو الزمان أو الظروف، من شأنه أن يطلق العنان لكارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة".

وأضاف: "من جديد، يظهر التهديد باستخدام الأسلحة النووية. إنه جنون محض، ويجب علينا أن نغير المسار".

وتعد ترسانتا روسيا والولايات المتحدة الأكبر بفارق كبير على مستوى العالم، بينما يزداد حجم الترسانة الصينية بوتيرة متسارعة.

كوريا الشمالية تتحدث عن حرب نووية

وفي السياق، تحدّت كوريا الشمالية العالم ببرنامجها النووي واختباراتها الصاروخية المتكررة.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة، اتّهم مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ الولايات المتحدة بدفع شبه الجزيرة "لتصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر".

وندد كيم سونغ بتحركات كوريا الجنوبية في ظل رئاسة يون سوك يول المحافظ الذي عمل على تعزيز التعاون مع واشنطن واليابان.

وأشار إلى تشكيل "المجموعة الاستشارية النووية"، وأوضح أنها "ملتزمةٌ تخطيط وتفعيل وتنفيذ ضربة نووية استباقية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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