أصبح رئيس مجلس العموم الكندي في مواجهة دعوات متزايدة وملحة للاستقالة، بعدما أثار الجدل بتكريمه أحد المحاربين القدامى الأوكرانيين الذين قاتلوا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، في أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبلاده.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لصحفيين الثلاثاء، "ما حدث الجمعة غير مقبول على الإطلاق".

وأفادت بأن ذلك "شكّل وصمة عار لمجلس العموم والكنديين، وأعتقد أن الرئيس يجب أن يستمع إلى أعضاء المجلس ويقدّم استقالته".

وسبق أن طالبت أطراف عدة بمغادرته منصبه منذ هذه الفضيحة المحرجة لكندا على الساحة الدولية.

وانتخب أنتوني روتا (62 عاماً) للمرة الأولى عام 2004 تحت راية الليبراليين (حزب جاستن ترودو)، وأعيد انتخابه خمس مرات، وهو رئيس مجلس العموم منذ عام 2019.

وخلال زيارة زيلينسكي إلى أوتاوا الجمعة كرّم روتا، ياروسلاف هونكا المهاجر الأوكراني البالغ 98 عاماً، وقدّمه على أنه "محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس ويعتبر بطلاً أوكرانياً وبطلاً كندياً".

وقدّم روتا اعتذاراته الأحد، قائلاً في بيان مكتوب "الجمعة (...) بعد خطاب رئيس أوكرانيا، أشدت بشخص ثم حصلت على معلومات جديدة جعلتني أندم على ذلك".

وأوضح أنه كان وراء هذه المبادرة كون هونكا من دائرته الانتخابية، ولهذا السبب تركز الاهتمام عليه.

في السياق، أعلنت جمعية الدفاع عن الجالية اليهودية في كندا، الأحد، أن هذه التصريحات "تتجاهل خدمة هونكا في فرقة فافن غرينادير الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة، وهي وحدة عسكرية نازية جرائمها ضد الإنسانية خلال المحرقة موثقة بشكل واسع".