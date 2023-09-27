لقي نحو 100 شخص مصرعهم فيما أُصيبَ مئات آخرون الأربعاء، جرَّاء حريق اندلع في قاعة أفراح خلال حفل زفاف بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وذكرت وزارة الصحة العراقية أن الحريق أودى بحياة 100 شخص على الأقلّ، فيما أشارت جمعية الهلال الأحمر العراقية إلى أن إجمالي عدد الضحايا بين وفيات وإصابات بلغ نحو 450.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية إن "الوضع مسيطَر عليه، المتابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة".

وأضاف أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كردستان شمالي البلاد إلى دائرة صحة نينوى"، لافتاً إلى وجود "متابعة للإسعافات الأولية المقدمة للمصابين وحسب نوع الإصابة".

وأوضح أن "بعض حالات الإصابة تكون بسيطة إلى متوسطة، وأخرى تكون صعبة تُحال إلى المراكز التخصصية".

وقال مصدر في الدفاع المدني العراقي لوكالة رويترز، إن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية في أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة".

وحسب المصدر فإن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال المخالِفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

وقال إن"الحريق أدّى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام موادّ بناء سريعة الاشتعال منخفضة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".