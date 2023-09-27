سياسة
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العراق.. وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة مئات جرّاء حريق في حفل زفاف
أكدت وزارة الصحة العراقية أن حريقاً اندلع في قاعة أفراح خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية أودى بحياة أكثر من 100 شخص.
العراق.. وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة مئات جرّاء حريق في حفل زفاف
الحريق أودى بحياة أكثر من 100 شخص / صورة: Reuters
27 سبتمبر 2023

لقي نحو 100 شخص مصرعهم فيما أُصيبَ مئات آخرون الأربعاء، جرَّاء حريق اندلع في قاعة أفراح خلال حفل زفاف بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وذكرت وزارة الصحة العراقية أن الحريق أودى بحياة 100 شخص على الأقلّ، فيما أشارت جمعية الهلال الأحمر العراقية إلى أن إجمالي عدد الضحايا بين وفيات وإصابات بلغ نحو 450.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية إن "الوضع مسيطَر عليه، المتابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة".

وأضاف أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كردستان شمالي البلاد إلى دائرة صحة نينوى"، لافتاً إلى وجود "متابعة للإسعافات الأولية المقدمة للمصابين وحسب نوع الإصابة".

وأوضح أن "بعض حالات الإصابة تكون بسيطة إلى متوسطة، وأخرى تكون صعبة تُحال إلى المراكز التخصصية".

وقال مصدر في الدفاع المدني العراقي لوكالة رويترز، إن "المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية في أثناء حفل الزفاف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر ونشر الحريق بسرعة كبيرة".

وحسب المصدر فإن "قاعة الأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال المخالِفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة".

وقال إن"الحريق أدّى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام موادّ بناء سريعة الاشتعال منخفضة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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