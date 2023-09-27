أقامت ولايات تركية الثلاثاء فاعليات احتفالية إحياءً لذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويستقبل الأتراك المولد النبوي الشريف في المساجد، بقراءة القرآن الكريم وتبادل التهاني والتبريكات بين الأصدقاء والأحباء، وبقراءة أو سماع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والدّعاء والتضرع إلى الله.

وفي إطار هذه الفاعليات أحيت كبرى مساجد إسطنبول المولد النبوي، وشارك عديد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، في الاحتفالات بهذه المناسبة، إذ امتلأت المساجد بالمصلين.

وعاش الحضور في مساجد أيا صوفيا والفاتح والسلطان أيوب والسليمانية، نفحات إيمانية من خلال صلوات أدوها وأدعية رددوها بهذه المناسبة.

كما شهد معظم المساجد في جميع الولايات التركية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بفاعليات مماثلة.