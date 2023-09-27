أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تسعى لزيادة أصدقائها، وقال إنّ "مَن يكُن صديقاً لتركيا يربح، ومَن يضمر العداوة لها يخسر".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ودعا أردوغان أبناء شعبه لدعم برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى الذي كشف عن ملامحه في 6 سبتمبر/أيلول 2023.

وذكر أنه بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي يمتد إلى 3 سنوات "سنحقق حجم اقتصاد يتجاوز 1.3 تريليون دولار، وسيبلغ الناتج القومي للفرد نحو 15 ألف دولار".

وحول سَنّ دستور جديد للبلاد أكد أردوغان أن تحالف الجمهور (حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية) سيكثف مساعيه للوصول إلى "دستور مدني وتحرري".

وأردف: "رغم أننا نحن من أعلنا عن قرن تركيا فإنّ هذه الرؤية هي الهدف الوطني لجميع سكان البلاد البالغ عددهم 85 مليون نسمة".

وقرن تركيا رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر عام 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية التي تدخلها البلاد في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتابع: "تعزيز قوة تركيا ونموها غايتنا المشتركة، بصرف النظر عن آرائنا السياسية".

وتطرَّق أردوغان إلى زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لتركيا، مشيراً إلى أنهما بحثا سبل تخفيف آلام الشعب السوداني.

وأعرب عن تمنياته أن يحل الاستقرار في السودان في أسرع وقت ممكن.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في وقفها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

كما تطرَّق أردوغان إلى زيارته لجمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان أمس الاثنين، مشيراً إلى أن الزيارة تضمنت رسائل مهمة.

وأعرب عن فخره بنجاح العملية التي نفذتها باكو ضد العناصر الإرهابية في إقليم قره باغ، مجدداً تهنئته للجيش الأذربيجاني.

وتمنى الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والصبر للشعب الأذربيجاني.

وفي 19 سبتمبر/أيلول 2023 أعلنت أذربيجان إطلاق عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في إقليم قره باغ"، انتهت بعد يوم واحد باتفاق لوقف باكو عمليتها، وتخلي المجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية الموجودة في قره باغ عن سلاحها، وإخلاء مواقعها العسكرية.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده ستعمل على تنفيذ ممر زنغزور في أقرب وقت لربط الطرق والسكك الحديدية بين تركيا مباشرة مع أذربيجان عبر نخجوان.

وأضاف: "نريد أن نحول منطقتنا إلى حوض للسلام والازدهار من خلال المشاريع المشتركة التي ستشمل جارتنا إيران، وسوف ندير هذه العملية دون استبعاد أو إقصاء أي أحد".

وممر زنغزور يعبر أراضي ولاية زنغزور الأرمينية التي تفصل بين البر الرئيسي لأذربيجان ونخجوان المحاذية لتركيا.