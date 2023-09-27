سياسة
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قاضٍ أمريكي: ترمب وابناه مسؤولون عن عمليات احتيال وانتهاكات متكررة للقانون
قرر قاضٍ أمريكي في مدينة نيويورك إلغاء تراخيص تسمح لبعض شركات ترمب، من بينها مؤسسة ترمب، بالعمل في نيويورك، بعد أن اعتبر أن الرئيس الأمريكي السابق مارس أعمال احتيال وانتهاكات للقانون.
قاضٍ أمريكي: ترمب وابناه مسؤولون عن عمليات احتيال وانتهاكات متكررة للقانون
يحافظ ترمب على الصدارة في السباق الانتخابي رغم التهم الجنائية الموجهة إليه في عديد من القضايا / صورة: Reuters
27 سبتمبر 2023

اعتبر قاضٍ في مدينة نيويورك الثلاثاء أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب واثنين من أبنائه ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم، مؤسسة ترمب.

وقال القاضي في قراره إنّ ترمب وابنَيه دونالد جونيور وإريك "مسؤولون" عن "انتهاكات متكرّرة" للقانون.

وابنا ترمب هما نائبا الرئيس التنفيذي للمجموعة التي أسّسها والدهما.

كما قرر القاضي إلغاء تراخيص تسمح لبعض شركات ترمب، من بينها مؤسسة ترمب، بالعمل في نيويورك، وأمر بتعيين حارس قضائي لإدارة عملية حل الشركات.

ورفعت ليتيتشيا جيمس دعوى بحق ترمب في سبتمبر/أيلول 2022، متهمة إياه وثلاثة من أبنائه البالغين ومؤسسة ترمب بالاحتيال على مدى عشر سنوات في ما يتعلق بقيمة الأصول وصافي ثروته لخداع البنوك وشركات التأمين من أجل الحصول على شروط تمويل وتأمين أفضل.

وتطالب المدّعية العامّة في دعواها خصوصاً بأن يدفع المدّعى عليهم تعويضاً يناهز 250 مليون دولار.

وقال كريستوفر كيس محامي ترمب في بيان: "قرار اليوم السافر ليس له علاقة بالحقائق والقانون".

وأضاف: "سيستخدم الرئيس ترمب وأسرته جميع وسائل الطعن المتاحة لتصحيح مجرى العدالة".

كما سخر ترمب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي التابعة له من اتهامات التحايل الموجهة إليه، واصفاً إياها بـ"السخيفة وغير الحقيقية".

وفي قراره اعتبر القاضي أنّ الوثائق التي قدّمتها المدّعية العامّة تُظهِر "بوضوحٍ تقييمات احتيالية" من جانب دونالد ترمب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوّعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فاخرة ونوادي غولف وغيرها كثير.

وحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ الملياردير الجمهوري وابنَيه عمدوا إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامَي 2011 و2021.

ويسعى ترمب لنَيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافَسة في سباق الرئاسة الأمريكية 2024، ويحافظ ترمب على الصدارة في السباق رغم التهم الجنائية الموجهة إليه في عديد من القضايا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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