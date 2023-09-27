أعلنت دار المزادات الفرنسية "دروت" (Drouot) عن عرض هيكل عظمي لديناصور عمره 150 مليون عام للبيع عبر مزاد علني في باريس يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأفادت الدار في بيان الثلاثاء بأن الديناصور "باري" الذي سيُعرَض هيكله العظمي للبيع في المزاد، من فصيلة "كامبتوسوروس".

وأشارت إلى أن "باري" عاش قبل 150 مليون سنة، ويُتوقع أن يصل سعر هيكله العظمي إلى 1.2 مليون يورو.

وأوضحت أن الهيكل اكتُشف مطلع الألفية في ولاية وايومنغ الأمريكية، ويتميز بأن جمجمته سليمة على نحو كبير.

يُشار إلى أن عالم الحفريات باري جيمس كان أول مَن رمّم هيكل الديناصور البالغ طوله مترين، وسمَّاه باسمه.