سياسة
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صور | مزاد فرنسي لبيع هيكل ديناصور عمره 150 مليون عام
تعرض دار مزادات فرنسية هيكلاً عظمياً لديناصور من فصيلة كامبتوسوروس عاش قبل 150 مليون عام، للبيع يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
صور | مزاد فرنسي لبيع هيكل ديناصور عمره 150 مليون عام
هيكل الديناصور العملاق / صورة: AA / Others
27 سبتمبر 2023

أعلنت دار المزادات الفرنسية "دروت" (Drouot) عن عرض هيكل عظمي لديناصور عمره 150 مليون عام للبيع عبر مزاد علني في باريس يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأفادت الدار في بيان الثلاثاء بأن الديناصور "باري" الذي سيُعرَض هيكله العظمي للبيع في المزاد، من فصيلة "كامبتوسوروس".

وأشارت إلى أن "باري" عاش قبل 150 مليون سنة، ويُتوقع أن يصل سعر هيكله العظمي إلى 1.2 مليون يورو.

وأوضحت أن الهيكل اكتُشف مطلع الألفية في ولاية وايومنغ الأمريكية، ويتميز بأن جمجمته سليمة على نحو كبير.

يُشار إلى أن عالم الحفريات باري جيمس كان أول مَن رمّم هيكل الديناصور البالغ طوله مترين، وسمَّاه باسمه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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