شنت السلطات الألمانية الأربعاء حملة واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، لملاحقة عناصر وأعضاء جماعة يمينية متطرفة.

كانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حظرت الجماعة بتهمة نشر الفكر النازي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن السلطات داهمت المقر الرئيسي للجماعة التي يطلق عليها اسم "أرتجماينشافت" و26 منزلاً لـ39 عضواً في 12 ولاية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت فيزر: "هذه ضربة قوية أخرى ضد التطرف اليميني ومتطرفي الفكر الذين يواصلون نشر الآيديولوجيا النازية حتى اليوم".

وأضافت: "هذه الجماعة اليمينية المتطرفة حاولت اجتذاب أعداء جدد للدستور من خلال تعليمها المثير للاشمئزاز للأطفال واليافعين".

وحظرت السلطات الألمانية الشهر الجاري أيضاً، جماعة أخرى للنازيين الجدد تتخذ اسماً لها "هامرسكينز دويتشلاند"، ولها جذور في الولايات المتحدة، وداهمت السلطات منازل 28 عضواً بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين.