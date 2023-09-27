سياسة
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بتهمة نشر الفكر النازي.. حظر جماعة يمينية بألمانيا ومداهمة منازل أعضائها
وجّهت وزارة الداخلية الألمانية قواتها الأربعاء، لمداهمة منازل ومقرات أعضاء بجماعة يمينية متطرفة، حُظرت بتهمة نشر الفكر النازي.
بتهمة نشر الفكر النازي.. حظر جماعة يمينية بألمانيا ومداهمة منازل أعضائها
السلطات الألمانية تداهم منازل ومقرات جماعة يمينية متطرفة - أرشيفية / صورة: DPA
27 سبتمبر 2023

شنت السلطات الألمانية الأربعاء حملة واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، لملاحقة عناصر وأعضاء جماعة يمينية متطرفة.

كانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حظرت الجماعة بتهمة نشر الفكر النازي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن السلطات داهمت المقر الرئيسي للجماعة التي يطلق عليها اسم "أرتجماينشافت" و26 منزلاً لـ39 عضواً في 12 ولاية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت فيزر: "هذه ضربة قوية أخرى ضد التطرف اليميني ومتطرفي الفكر الذين يواصلون نشر الآيديولوجيا النازية حتى اليوم".

وأضافت: "هذه الجماعة اليمينية المتطرفة حاولت اجتذاب أعداء جدد للدستور من خلال تعليمها المثير للاشمئزاز للأطفال واليافعين".

وحظرت السلطات الألمانية الشهر الجاري أيضاً، جماعة أخرى للنازيين الجدد تتخذ اسماً لها "هامرسكينز دويتشلاند"، ولها جذور في الولايات المتحدة، وداهمت السلطات منازل 28 عضواً بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام بالتعاون مع مسؤولين أمريكيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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