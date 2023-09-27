سياسة
2 دقيقة قراءة
الاستخبارات التركية تُحيّد عنصراً مدرباً على الاغتيالات بتنظيم PKK الإرهابي
حيّدت وحدات تابعة للاستخبارات التركية المدعو مظلوم أوزتورك، وهو عنصر في تنظيم PKK الإرهابي مدرب على تنفيذ علميات اغتيال.
الاستخبارات التركية تُحيّد عنصراً مدرباً على الاغتيالات بتنظيم PKK الإرهابي
الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابي مظلوم أوزتورك بعملية في ريف السليمانية بالعراق / صورة: AA
27 سبتمبر 2023

حيّدت وحدات تابعة للاستخبارات التركية المدعو مظلوم أوزتورك، وهو عنصر في تنظيم PKK الإرهابي ومدرب على تنفيذ عمليات إرهابية ضد تركيا.

ونُفّذت العملية التي حُيّد الإرهابي أوزتورك على إثرها في ريف محافظة السليمانية شمالي العراق.

وأكدت مصادر أمنية تركية مطلعة أن التنظيم الإرهابي أصبح يبحث عن وسائل بديلة لتجنيد كوادر جديدة في صفوفه بعد العمليات المكثفة التي تنفذها الاستخبارات التركية بحزم في سوريا والعراق.

ورصدت الاستخبارات التركية نقل التنظيم للإرهابيين إلى بلدان أوروبية في البداية، ثم تحويلهم إلى العراق وسوريا.

وقالت المصادر التركية إن وحدات جهاز الاستخبارات اكتشفت انتقال المدعو مظلوم أوزتورك، المنتمي إلى PKK الإرهابي، من تركيا إلى أوروبا في أغسطس/آب 2022.

ولفتت إلى أن أوزتورك كان يحمل الاسم المستعار بيرخويدان تشياغر داخل التنظيم الإرهابي، وقد مارس أنشطة مختلفة في إطار دعوة من الكيان المعروف بـ"مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا".

وأوضحت أن الإرهابي المذكور انتقل من فرنسا إلى مناطق التنظيم وبدأ ممارسة أنشطة مسلحة في يناير/كانون الثاني 2023، وتلقى تدريبات على الاغتيال بهدف استهداف القوات التركية.

وفي أعقاب رصد تحركاته في ريف محافظة السليمانية العراقية نفذت الاستخبارات التركية عملية دقيقة في المنطقة وتمكنت من تحييد الإرهابي أوزتورك، حسب المصادر.

وتنظيم PKK هو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها الأمنية والعسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us