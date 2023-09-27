حيّدت وحدات تابعة للاستخبارات التركية المدعو مظلوم أوزتورك، وهو عنصر في تنظيم PKK الإرهابي ومدرب على تنفيذ عمليات إرهابية ضد تركيا.

ونُفّذت العملية التي حُيّد الإرهابي أوزتورك على إثرها في ريف محافظة السليمانية شمالي العراق.

وأكدت مصادر أمنية تركية مطلعة أن التنظيم الإرهابي أصبح يبحث عن وسائل بديلة لتجنيد كوادر جديدة في صفوفه بعد العمليات المكثفة التي تنفذها الاستخبارات التركية بحزم في سوريا والعراق.

ورصدت الاستخبارات التركية نقل التنظيم للإرهابيين إلى بلدان أوروبية في البداية، ثم تحويلهم إلى العراق وسوريا.

وقالت المصادر التركية إن وحدات جهاز الاستخبارات اكتشفت انتقال المدعو مظلوم أوزتورك، المنتمي إلى PKK الإرهابي، من تركيا إلى أوروبا في أغسطس/آب 2022.

ولفتت إلى أن أوزتورك كان يحمل الاسم المستعار بيرخويدان تشياغر داخل التنظيم الإرهابي، وقد مارس أنشطة مختلفة في إطار دعوة من الكيان المعروف بـ"مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا".

وأوضحت أن الإرهابي المذكور انتقل من فرنسا إلى مناطق التنظيم وبدأ ممارسة أنشطة مسلحة في يناير/كانون الثاني 2023، وتلقى تدريبات على الاغتيال بهدف استهداف القوات التركية.

وفي أعقاب رصد تحركاته في ريف محافظة السليمانية العراقية نفذت الاستخبارات التركية عملية دقيقة في المنطقة وتمكنت من تحييد الإرهابي أوزتورك، حسب المصادر.

وتنظيم PKK هو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة، بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها الأمنية والعسكرية.