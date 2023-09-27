تستعد تركيا لتصدير ما يصل إلى 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى رومانيا اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووقعت شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش"، حسب بيان الأربعاء، "اتفاقية مهمة" مع شركة "أو إم في بتروم"، إحدى أكبر شركات الطاقة في المنطقة، تتيح إمداد رومانيا بما يصل إلى 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميّاً عبر خطوط أنابيب مخصصة لذلك.

وأشارت الشركة في البيان إلى أن تصدير الغاز الطبيعي سيبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في إطار الاتفاقية التي تنتهي مدتها في 31 مارس/آذار 2025.

اتفق الجانبان أيضاً على تطوير التعاون في مجالات النقل والتخزين والإنتاج وتقنيات الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى تجارة الغاز الطبيعي.

ومن خلال إضافة رومانيا إلى البلدان التي تزوّدها بالغاز، تعزّز "بوتاش" مساهمتها في ضمان أمن إمدادات الطاقة وتنويعها في الأسواق المجاورة وأوروبا.

وسبق أن وقّعَت الشركة التركية اتفاقيات هامة مشابهة لتصدير الغاز الطبيعي مع اليونان وبلغاريا والمجر، وتواصل المحادثات مع أطراف أخرى في هذا الصدد.

وشدّد البيان على أن "بوتاش" تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها في إطار رؤية "قرن تركيا".

وأوضح أن الشركة تهدف إلى أن تكون بين أكثر 10 مؤسسات تصديراً في تركيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.