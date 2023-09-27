كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة الأمريكية أنشأت "شبه دولة كردية" في سوريا، وتهرّب من خلالها الحبوب والنفط.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء في ختام لقائه مع نظيره التونسي نبيل عمار بالعاصمة موسكو.

وقال لافروف إنّ روسيا تعمل مع تركيا وإيران في إطار "صيغة أستانة" في ما يتعلق بالقضية السورية، مشيراً إلى وجود مشكلات خطيرة في الاقتصاد السوري بسبب العقوبات الغربية.

وأوضح أن "سلوك الولايات المتحدة في شرق الفرات بشمالي سوريا يؤثر سلباً في الاقتصاد، إذ "تهرّب واشنطن النفط والحبوب السورية من خلال إنشائها شبه دولة كردية".

القضية الفلسطينية حاضرة

وحول القضية الفلسطينية أكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستواصل السعي من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة.

وأضاف: "هذه هي السبيل الوحيدة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الحالية".

وشدد على أنه من الصعب تحسين الوضع في الشرق الأوسط برمته على المدى الطويل دون حل القضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي.

وبذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي وبدعم أمريكي احتل تنظيم YPG الإرهابي دير الزور التي يشكل العرب كامل سكانها.

ويجنّد التنظيم الإرهابي الأطفال العرب في المناطق التي يسيطر عليها ويجبرهم على القتال في صفوفه.

ويبيع التنظيم النفط لحكومة النظام السوري بطرق غير مشروعة، متجاوزاً العقوبات الأمريكية، ويستخدم تلك الأموال لتمويل أنشطته ويحرم سكان المنطقة من الخدمات والمساعدات.