انطلق في ولاية إزمير غربي تركيا، الأربعاء، مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، الذي يعدّ الأكبر من نوعه في العالم.

ويشارك في المهرجان 121 جهة، بينها وزارات ومؤسسات عامة وخاصة وشركات إعلامية.

وفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار 09.00 صباحاً (+3 تغ)، بينما جرى الافتتاح الرسمي الساعة 13.00 ظهرا.

وتتضمن فاعليات المعرض، مسابقات خاصة بالتكنولوجيا والريادة وعروضاً جوية بهلوانية وحلقات علمية وورش عمل تدريبية ومعارض وحفلات متنوعة، وتشهده شخصيات رفيعة المستوى.

ويستقبل المهرجان، القائم في مطار تشيغلي بإزمير، الزوار حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وتُعدّ "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

كانت إسطنبول احتضنت فاعليات المهرجان في الفترة بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار الماضيين، والعاصمة أنقرة بين 30 أغسطس/آب الفائت و3 سبتمبر/ أيلول الجاري.