قالت مؤسسة أبحاث في أستراليا اليوم الأربعاء إن منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقاً، عطّلت خاصية تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن معلومات مضلّلة متعلقة بالانتخابات، ما يزيد مخاوف انتشار ادعاءات زائفة قبل تصويتين مهمين في الولايات المتحدة وأستراليا.

وأفادت مؤسسة (ريسيت.تِك أستراليا) بأن تلك الخاصية أتيحت العام الماضي وسمحت للمستخدمين بالإبلاغ عن منشور إذا ما اعتبروه مضلّلاً بشأن السياسة، لكن منصة إكس أزالت الأسبوع الماضي فئة "السياسة" من قائمة في جميع المناطق باستثناء الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المؤسسة أن المستخدمين ما زال يمكنهم الإبلاغ عن المنشورات إلى إكس على مستوى العالم بخصوص العديد من الشكاوى، منها الترويج للعنف أو خطاب الكراهية.

ومن الممكن أن تحدّ تلك الخطوة من إمكانية التدخل في وقت تتعرض فيه وسائل التواصل الاجتماعي لضغوط للحد من المنشورات الزائفة التي تتعلق بنزاهة الانتخابات والتي زادت بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية.

وجاءت الدراسة، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إجراء أستراليا استفتاء، وهو الأول منذ ربع قرن حول تعديل الدستور، وقبل 14 شهراً على انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ووُجهت اتهامات للمنصة منذ أن استحوذ عليها إيلون ماسك في أواخر 2022 بالسماح بانتشار خطاب معادٍ للسامية وخطاب الكراهية ومعلومات مضلّلة.

وكانت الهيئة المعنية بسلامة الإنترنت في أستراليا، طالبت إكس في يونيو/ حزيران بتقديم تفسير عن تفاقم خطاب الكراهية عليها، مشيرة إلى أن المنصة أعادت ما يقرب من 62 ألف حساب تعود لأشخاص يتبنون خطاباً نازياً.