تستعد الشرطة الإسرائيلية لـ"صلاة حاشدة" دعا لها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مساء الخميس، في مركز مدينة تل أبيب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، الأربعاء، إن شرطة تل أبيب "أعلنت عن حالة التأهب القصوى استعداداً للصلاة الجماعية التي ينوي تنظيمها بن غفير، مساء غد الخميس، في ميدان ديزنكوف في تل أبيب".

وتابعت: "تستعد عناصر الشرطة لكل الاحتمالات الممكنة في مثل هذا الحدث الذي ينظمه الوزير بن غفير إثر الأحداث العنيفة التي وقعت في أثناء صلاة عشية يوم الغفران في المكان ذاته".

واندلعت مواجهات وأعمال شغب بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل خلال احتفالات "يوم الغفران"، الاثنين، إذ تصدى مواطنون لمحاولات جماعات متشددة للفصل بين المصلين الرجال والنساء في أثناء الصلوات في الساحات العامة.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، الاتهام لليسار الإسرائيلي بالمسؤولية عن الأحداث، لكن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ردّ عليه لاحقاً بالقول: "في نهاية يوم الغفران، لا ينبغي لرئيس الوزراء أن يزيد من التحريض والنزاع، بل يجب أن يحاول تهدئة الأنفس".

ودعا بن غفير إلى الصلاة في ميدان ديزنغوف في تل أبيب رداً على اليسار الإسرائيلي.

وكتب في تغريدة على "إكس"، الثلاثاء: "في يوم الغفران هذا، رأينا كارهين يحاولون إبعاد اليهودية عن المجال العام. إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية! سأقيم صلاة مساء يوم الخميس المقبل في ميدان ديزنغوف والجمهور مدعو للحضور".

غير أن هيئة البث الإسرائيلي نقلت، الأربعاء، عن مسؤول في بلدية تل أبيب (لم تسمه) قوله: "إن الصلاة الحاشدة التي ينوي الوزير بن غفير تنظيمها الخميس، غير مشروعة لأنه لم يحصل على إذن من بلدية تل أبيب لإقامة مثل هذه الفاعلية".

ومع ذلك فلم يعلن بن غفير حتى الآن عن تأجيل الصلاة التي دعا لها.

على صعيد آخر، أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الأربعاء، "اعتقال خمسة فلسطينيين خططوا لتنفيذ عمليات بما فيها المس بشخصيات عامة، بتوجيه إيراني"، بينها اغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية): "أحبط الشاباك محاولة إيرانية لتنفيذ نشاط عدائي في إسرائيل، بما في ذلك نيات المس بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضو الكنيست يهودا غليك".

ويعرف غليك العضو السابق بالكنيست عن حزب "الليكود"، بأنه عراب الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وقالت هيئة البث: "تحدث رئيس الشاباك رونين بار مع بن غفير وأبلغه بمحاولة اغتياله".

وذكرت أن المعتقلين "عملوا بتوجيه من مسؤول (لم تذكر اسمه) يعيش في الأردن، الذي عمل نيابة عن مسؤولين أمنيين إيرانيين"، من دون تعليق فوري من طهران على ذلك.