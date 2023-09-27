أكد متحدث باسم الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء أن عدة مئات من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة عادوا إلى شرق أوكرانيا للقتال، لكن ليس لهم تأثير كبير في ساحة المعركة.

وأفاد سيرغي تشيرفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية "لقد رصدنا وجود عدة مئات من مقاتلي فاغنر على أقصى تقدير".

وأضاف أن مقاتلي فاغنر منتشرون في أماكن مختلفة ولم يكونوا جزءاً من وحدة واحدة ولم يكن لهم أي تأثير يذكر.

وعلى الجانب الآخر، كشف مدونون عسكريون روس عن أن بعض مقاتلي فاغنر عادوا إلى أوكرانيا.

ولعب مقاتلو فاغنر دوراً مهماً في سيطرة روسيا على مدينة باخموت الشرقية في مايو/أيار بعد واحدة من أطول وأشرس المعارك في الحرب المستمرة بأوكرانيا منذ 19 شهراً.

وكان بعضهم، غادر باخموت بعد المعركة، بينما توجه آخرون إلى روسيا البيضاء بموجب اتفاق أنهى تمرداً قصيراً قامت به فاغنر في يونيو/حزيران، سيطرت خلاله المجموعة على مقر عسكري روسي وتقدمت صوب موسكو.

وسعى الكرملين إلى إخضاع المجموعة لسيطرة أكثر صرامةً من الدولة، بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين في 23 أغسطس/آب عندما تحطّمت طائرة خاصة كان يستقلها في ظروف لم تتضح ملابساتها,