سياسة
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جامعة جورجتاون في قطر تستضيف مؤتمراً دولياً لمواجهة الإسلاموفوبيا
تعقد جامعة جورجتاون بقطر، مؤتمراً دولياً لمواجهة الإسلاموفوبيا، في الفترة بين 30 سبتمبر و1 أكتوبر، ويشارك فيه قادة الفكر لمناقشة جذور الظاهرة ومواجهتها بجميع أشكالها.
جامعة جورجتاون في قطر تستضيف مؤتمراً دولياً لمواجهة الإسلاموفوبيا
جامعة جورجتاون في قطر تستضيف مؤتمراً دولياً لمواجهة الإسلاموفوبيا / صورة: Reuters
27 سبتمبر 2023

تستضيف جامعة جورجتاون في قطر السبت المقبل مؤتمراً دولياً يشارك فيه "قادة الفكر" لمناقشة جذور الإسلاموفوبيا ومواجهة الظاهرة بجميع أشكالها.

وقالت الجامعة في بيان، نشرته على منصة إكس، إنها تستعد لعقد مؤتمر دولي بعنوان "التاريخ والممارسات العالمية للإسلاموفوبيا"، للتأمل في الأبعاد المعقدة والجذور التاريخية لظاهرة الإسلاموفوبيا.

ويبدأ المؤتمر أعماله السبت 30 سبتمبر/أيلول الجاري، ويستمر حتى الأحد 1 أكتوبر/ تشرين الأول، في فندق "فور سيزونز" بالعاصمة الدوحة.

وأوضح البيان، أن المؤتمر يهدف "لأن يكون منبراً لتحفيز الفكر والانفتاح على أفكار جديدة، ويقدّم فهماً أعمق لقضية الإسلاموفوبيا المعقدة، والمساهمة بشكل إيجابي بالتوصل إلى حلولٍ عملية".

ويشارك في المؤتمر، حسب البيان "نخبة من أبرز قادة الفكر المناهضين للإسلاموفوبيا، بينهم علماء وناشطون ومشرعون وصحفيون عبر حوارات ونقاشات موضوعية تطرح تساؤلات جادة".

ومن المرتقب أن يُلقي السفير إبراهيم رسول، الناشط والدبلوماسي جنوب الإفريقي، ومؤسس "مؤسسة العالم للجميع"، الكلمة الرئيسية للمؤتمر، وسيطرح خلالها تحديات ظاهرة الإسلاموفوبيا وأبعادها .

ويشارك في المؤتمر، خالد فهد الخاطر، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية القطرية، والناشطة السياسية آن نورتون، الأستاذة في جامعة بنسلفانيا، ومؤلفة كتاب "المسألة الإسلامية" الصادر عام 2013.

كما يشارك الدكتور سلمان سيد، أستاذ البلاغة والفكر المناهض للاستعمار في جامعة ليدز، وهو أحد رواد الدراسات الإسلامية النقدية والمحرر المؤسس لمجلة "ري أوريانت: دورية الدراسات الإسلامية النقدية".

وتأسست جامعة جورجتاون في قطر عام 2005 بالشراكة بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع (غير ربحية) وجامعة جورجتاون، التي تأسست في واشنطن عام 1789 وتعد واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم، كما تعرف نفسها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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