تعهّد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الأربعاء بضمان حقوق السكان الأرمن في إقليم قره باغ، ضمن إطار قوانين بلاده والأعراف الدولية، خلال استقباله وفداً أمريكياً بالعاصمة باكو.

وضم الوفد الأمريكي رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، ونائبة مسؤول الخارجية الأمريكية لشؤون أوروبا وأوراسيا يوري كيم، وكبير مستشاري المفاوضات القوقازية بالخارجية الأمريكية لويس بونو.

وناقش علييف مع الوفد الأمريكي التطورات الأخيرة عقب عملية "مكافحة الإرهاب" التي نفذتها أذربيجان قبل أيام في إقليم قره باغ.

كانت أذربيجان أطلقت عملية ضد الإرهاب في 19 سبتمبر/أيلول الجاري "بهدف إرساء النظام الدستوري في قره باغ" انتهت بعد يوم باتفاق لوقف العملية، وتخلي المجموعات المسلحة بالإقليم عن سلاحها وإخلاء مواقعها العسكرية.

وأوضح الرئيس الأذربيجاني أن العملية الأخيرة لبلاده في قره باغ استهدفت فقط المنشآت والأهداف العسكرية دون إلحاق الضرر بالمنشآت المدنية.

وشدد علييف على أن حقوق السكان الأرمن في الإقليم ستكون مضمونة في إطار قوانين بلاده والأعراف الدولية، شأنهم في ذلك شأن سائر الأقليات بالإقليم.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، عقب هجوم شنه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

واستمرت المعارك حينها 44 يوماً قبل أن تعلن روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصل الطرفين إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.