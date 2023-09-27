صدّقت حكومة المغرب الأربعاء، على إحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير" التي تعنى بتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحكومة بأن "مجلس الحكومة المغربية صدّق بالعاصمة الرباط على مشروع المرسوم القاضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير".

وأضاف أن الوكالة "ستعنى بإعداد برنامج إعادة البناء والتأهيل على مدى خمس سنوات (2024-2028 )، بستة أقاليم متأثرة بالزلزال، هي مراكش والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات (شمال) وتارودانت (وسط)".

وكشف البيان عن أن المشروع يهدف إلى "إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، تحت اسم وكالة تنمية الأطلس الكبير، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وإدارة مشاريعه"،

وأشار إلى مجموعة من الصلاحيات المنوطة بالوكالة، وتتضمن إنجاز مشاريع البرنامج ولا سيما إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، واحترام التراث وتقاليد السكان، وضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل.

كما يتضمن المشروع "إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة، والعمل على تحقيق انسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين، وتتبع إنجاز البرنامج وأعداد حصيلة الإنجازات".

وبلغ عدد المتضررين من الزلزال، ووفق إحصاءات رسمية 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق.

وأعلنت الحكومة المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن في 8 سبتمبر/أيلول الجاري من 2946 إلى 2960 قتيلاً.