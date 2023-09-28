سياسة
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شمال قبرص: مشاركتنا باجتماع "الدول التركية" خطوة للاعتراف الدولي
اعتبر وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، مشاركة بلده بصفة مراقب في اجتماع منظمة الدول التركية خطوة هامة في الاعتراف الدولي بها، متوقعاً الإقدام على خطوات جديدة في ذات الاتجاه.
شمال قبرص: مشاركتنا باجتماع "الدول التركية" خطوة للاعتراف الدولي
تحسين أرطغرل أوغلو وزير خارجية شمال قبرص التركية / صورة: AA
28 سبتمبر 2023

قال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، إن مشاركة بلاده رسمياً لأول مرة بصفة مراقب في اجتماع لمنظمة الدول التركية، تُعتبر "خطوة هامة" في طريق نيل الاعتراف الدولي بها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الأربعاء في مدينة نيويورك التي يزورها برفقة رئيس بلاده أرسين تتار، للمشاركة في اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أرطغرل أوغلو أن قبرص التركية لديها عضوية بصفة مراقب في منظمة التعاون الإسلامي أيضاً، معرباً عن توقعه الإقدام على خطوات جديدة بخصوص الاعتراف ببلاده داخل هذا التكتل أيضاً.

وأشار إلى أن قبرص التركية شاركت لأول مرة باسمها وعلمها الرسميين، بصفة مراقب في اجتماع لوزراء الزراعة للدول الأعضاء في منظمة الدول التركية.

وشدّد على أن هذه الخطوة هامة للغاية من حيث أنها البداية لنيل بلاده الاعتراف الدولي.

كما ثمّن أرطغرل أوغلو دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمجتمع الدولي، بالاعتراف بقبرص التركية، متبعاً ذلك بدعم تجاري واقتصادي وسياسي تقدمه أنقرة للفكوشا.

واحتضنت العاصمة الأذربيجانية باكو أمس الثلاثاء، اجتماعاً لوزراء زراعة الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، شاركت فيه قبرص التركية لأول مرة رسميّاً بصفة مراقب.

يُشار إلى أن قبرص التركية لا تحظى باعتراف دولي إلا من تركيا، على خلاف جارتها الرومية في الشطر الجنوبي التي تتمتع باعتراف دولي وتحظى بعضوية الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام 1974 تعاني جزيرة قبرص انقساماً بين شطرين، تركيّ في الشمال ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطرَي الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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