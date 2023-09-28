فاز الفيلم الوثائقي "خارج الشبكة "Off The Grid" الذي عرضته قناة TRT World، ويضمّ حلقة "يوميات الحرب في أوكرانيا"، بجائزة إيمي (Emmy) الدولية 44 في فئة "الأخبار والشؤون الجارية".

وأعلنَت عن الفائزين بفئات الأخبار في حفل توزيع جوائز إيمي السنوي 44 للأخبار والأفلام الوثائقية أمس الأربعاء، الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التليفزيونية (NATAS) في ساحة بالاديوم تايمز سكوير في مدينة نيويورك الأمريكية.

واجهت قناة TRT World، التي مثلت تركيا في النهائيات، منافسين من المملكة المتحدة والبرازيل وإسرائيل.

الحلقة الخاصة بأوكرانيا "يوميات الحرب في أوكرانيا" التي فازت في المهرجان، من إعداد محسن النعيمي وألكسندر بوليات، وتصوير سينمائي لهاكان هوكا أوغلو. وعرضت الحلقة التأثير المدمر للحرب الروسية-الأوكرانية.

تناول الفيلم الوثائقي الإخباري، الذي حرره فاتح كبير وصممه محمود سامي كافوس، التحول في حياة المدنيين الأوكرانيين بعد انسحاب الجيش الروسي من بعض المناطق التي حررتها القوات الأوكرانية.

"مذكرات زمن الحرب في أوكرانيا"

يتعمق الفيلم الوثائقي في الروايات العالمية من خلال الرحلات الشخصية، ويقدم تجربة وثائقية بتصميم دقيق تعتمد على الشخصيات، ويعرض قصصاً إنسانية مقنعة في جميع أنحاء العالم.

في الحلقة التي تحمل عنوان "يوميات الحرب في أوكرانيا"، يكشف الفيلم آثار انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا وحقائق قاسية.

بمجرد تحريرها، تتحول المناطق المتضررة من الحرب إلى مسرح جريمة، وتلوح في الأفق جرائم حرب محتمَلة. ويجد بعض المدنيين أنفسهم في الأسر، فيما يواجه آخرون مصاير مأساوية، ويُترك كثيرون ليدافعوا عن حياتهم.

تتابع سلسلة "خارج الشبكة" الفرق المحلية والدولية في أثناء شروعهم في سعي لا هوادة فيه لتحقيق العدالة، في مواجهة الاكتشافات المروعة التي تمتدّ عبر مناطق جغرافية مثل البوسنة ولبنان وكينيا وأوكرانيا.

وقال آدم شارب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة NATAS، إن الجوائز تكرم أعمال المهنيين المتفانين الذين يعملون على أعلى مستوى في مهن الصحافة الإذاعية وصناعة الأفلام الوثائقية.

وأضاف: "إنهم يُشيدون بالصحفيين الذين يقدّمون لنا تقارير محدَّثة عن القصص النقدية في عصرنا، ورواة القصص الوثائقية الذين يستكشفون القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية المهمة بعمق كبير. وتفخر NATAS بالاحتفال في هذا اليوم بعمل المرشحين لهذا العام".

وقال المنظمون إنهم يكرمون محتوى البرمجة من "أكثر من 2300 مشاركة" عُرضَت لأول مرة عام 2022، وحكمت عليها مجموعة من "أكثر من 1000 متخصص" من جميع اختصاصات صناعة الأخبار والأفلام الوثائقية التليفزيونية والوسائط الرقمية.