أفاد مسؤول أمريكي الأربعاء، بأن القراصنة الصينيين الذين خرّبوا منصة البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت في وقت سابق من العام الجاري تمكّنوا من سرقة عشرات آلاف رسائل البريد الإلكتروني من حسابات وزارة الخارجية الأمريكية.

ونقلت وكالة رويترز عن موظف بمجلس الشيوخ الأمريكي حضر إفادة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخارجية في وقت سابق من يوم الأربعاء، قوله إن المسؤولين أخبروا المشرّعين بأن 60 ألف رسالة بريد إلكتروني سُرقت من عشرة حسابات مختلفة لوزارة الخارجية.

وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أنه على الرغم من عدم ذكر أسماء الضحايا، فإن جميعهم، باستثناء واحد، كانوا يعملون في شرق آسيا والمحيط الهادي.

كانت شركة مايكروسوفت أعلنت في 6 سبتمبر/أيلول، أن الاختراق الصيني لحسابات مسؤولين حكوميين أمريكيين نتج عن اختراق حساب أحد مهندسي الشركة.

وأفادت مايكروسوفت في منشور يومها بأن مجموعة قراصنة سمّتهم "العاصفة-0558"، اخترقت حساب المهندس، وقال مسؤولون أمريكيون إنها سرقت رسائل بريد إلكتروني من وزارتَي الخارجية والتجارة الأمريكيتين.

وأوضح المنشور كيف تمكن المتسللون من استخراج مفتاح تشفير من حساب المهندس واستخدموه للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني التي لم يكن من المفترض أن يمكّنهم المفتاح من الوصول إليها.

وقالت مايكروسوفت إنها أصلحت أوجه الخلل التي سمحت للمتسللين بالوصول إلى المفتاح من حساب المهندس الذي لم تكشف هويته، ومكّنَتهم من سرقة رسائل البريد الإلكتروني بحُرّية.