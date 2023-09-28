تُعقد في نخجوان، الأذربيجانية ذاتية الحكم، النسخة الثالثة لمنتدى الطاقة الأذربيجاني-التركي المشترك في الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر/أيلول من هذا العام، بالتزامن مع النسخة الأولى للمؤتمر الدولي "نخجوان-منطقة الطاقة الخضراء".

وحسب وكالة الأنباء الأذربيجانية "أذرتاج" ستنعقد خلال اليوم الأول للمنتدى مجموعات العمل المشتركة العاملة في مجالات المنتجات الهيدروكربونية والبتروكيماوية وكفاءة الطاقة، وسوق الكهرباء وتوزيع ونقل الكهرباء وتنظيم الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة والتعدين.

فيما يُعقد في اليوم الثاني منتدى الطاقة الأذربيجاني-التركي الثالث والمؤتمر الدولي "نخجوان-منطقة الطاقة الخضراء"، بمشاركة وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار.

ومن المقرر عقد جلسات عامة حول تحول الطاقة ومنطقة الطاقة الخضراء وإمكاناتها في نخجوان ومواضيع أخرى، كما يلقي عدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين كلمات في المواضيع المطروحة.

وتأسَّس منتدى الطاقة الأذربيجاني-التركي من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، في إطار اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وانعقد المنتدى الأول في 21 و22 ديسمبر/كانون الأول عام 2021 في باكو، والثاني يومَي 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 في إسطنبول بتركيا.