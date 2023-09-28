أعلن مسؤول أممي الأربعاء، أن السلطات الإسرائيلية تحتجز ما مجموعه 1264 فلسطينياً بصورة إدارية.

وقال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، إن "قوات الأمن الإسرائيلية نفذت 1042 عملية تفتيش واعتقال في الضفة الغربية، ما أدى إلى اعتقال 1504 فلسطينيين، بينهم 88 طفلاً".

وحسب مبعوث الأمم المتحدة، فإن عدد المحتجزين الإداريين الحالي "هو الأعلى منذ أكثر من عقد".

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير والممتدة بين 15 يوليو/تموز الماضي و19 سبتمبر/أيلول الجاري، استُشهد 68 فلسطينياً، بينهم 18 طفلاً، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية والهجمات أو الهجمات المزعومة ضد الإسرائيليين، وغيرها من الحوادث.

وأكّد المسؤول الأممي أن إجمالي 2830 فلسطينياً، بينهم 30 امرأة و559 طفلاً، أصيبوا، منهم 271 بالذخيرة الحية و2119 باستنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشار إلى أن نقص التمويل لا يزال يقوّض قدرة الأمم المتحدة على تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين، مشيراً إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بحاجة ماسَّة إلى 75 مليون دولار لمواصلة المساعدات الغذائية حتى نهاية العام لـ1.2 مليون فلسطيني في غزة.

وأعرب وينسلاند عن القلق البالغ إزاء "تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، بمستويات لم نشهدها منذ عقود والاستخدام المتزايد للأسلحة الفتاكة، حتى في المناطق المكتظة بالسكان".

وشدّد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوتر.

والثلاثاء زار وينسلاند قطاع غزة لعدة ساعات، فيما أعلن مراراً أنه يُجري محادثات أيضاً مع مسؤولين إسرائيليين لتهدئة الأوضاع في غزة.

ولليوم العاشر تجددت الثلاثاء تظاهرات على حدود قطاع غزة بدعوة من شبان يطلقون على أنفسهم "الشباب الثائر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "تنديداً باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة".

كما تشهد الضفة الغربية منذ العام الماضي حالة من التوتر الشديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والمخيمات الفلسطينية.