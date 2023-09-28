سياسة
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سفير القاهرة لدى أنقرة: سنعمل على الارتقاء بالعلاقات المصرية-التركية
قدّم سفير مصر الجديد لدى أنقرة أوراق اعتماده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد  اعتزامه العمل على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
سفير القاهرة لدى أنقرة: سنعمل على الارتقاء بالعلاقات المصرية-التركية
سفير مصر الجديد يقدم أوراق اعتماده للرئيس التركي / صورة: AA
28 سبتمبر 2023

قال سفير مصر الجديد لدى أنقرة عمرو الحمامي الأربعاء، إنه سيعمل على الارتقاء بالعلاقات المصرية-التركية في المجالات كافة.

جاء ذلك خلال تقديم سفير القاهرة لدى أنقرة، أوراق اعتماده سفيراً لبلاده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.

وحسب البيان "قدّم السفير عمرو الحمامي أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سفيراً لمصر لدى تركيا".

وعبّر الحمامي للرئيس التركي عن "اعتزازه بتعيينه أول سفير لمصر لدى تركيا بعد أكثر من 10 سنوات".

وأكد الحمامي "اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية-التركية والارتقاء بها في المجالات كافة".

وفي وقت سابق الأربعاء، تَسلَّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى أنقرة عمرو الحمامي، خلال استقباله في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.​​​​

والتقط الرئيس أردوغان صوراً تذكارية مع السفير المصري وأسرته وبعض أعضاء السفارة.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح صالح موطلو شن سفيراً لأنقرة في القاهرة، وعمرو الحمامي سفيراً لمصر في تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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