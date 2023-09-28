أفاد متحدث باسم الجيش الأوكراني الأربعاء، بأن عدة مئات من مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية الخاصة عادوا إلى شرق أوكرانيا للقتال، لكن ليس لهم تأثير كبير في ساحة المعركة.

وقال سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية: "رصدنا وجود عدة مئات من مقاتلي فاغنر، على أقصى تقدير"، وأضاف أن "مقاتلي فاغنر منتشرون في أماكن مختلفة ولم يكونوا جزءاً من وحدة واحدة، ولم يكن لهم أي تأثير يُذكَر".

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، إن فاغنر لم تعُد موجودة، وأضاف أن بعضهم ذهب إلى إفريقيا وبعضهم مشتَّت عبر روسيا وبعضهم لديه عقود مع وزارة الدفاع الروسية ويقاتل في قطاع باخموت.

وتابع بأن التقارير عن عودتهم تهدف إلى تشتيت الانتباه عن أنباء حول استعادة أوكرانيا قريتين بالقرب من باخموت.

على صعيد متصل قال مسؤولون بالجيش الأوكراني إن قواته صدّت هجمات قوية يوم الأربعاء شنّتها القوات الروسية التي حاولت استعادة مواقع خسرتها على الجبهة الشرقية، فيما أشار محللون إلى أن القوات الأوكرانية تحرز تقدماً أيضاً على الجبهة الجنوبية.

وبدأ الجيش الأوكراني هجومه المضاد في يونيو/حزيران بهدف استعادة الأراضي في الشرق، وأعلن في الأسبوعين الماضيين السيطرة على قريتين هامتين هما أندرييفكا وكليشيفكا بالقرب من مدينة باخموت المدمَّرة.

وتحاول قواتها أيضاً التقدم جنوباً نحو بحر آزوف لقطع الجسر البري الذي أقامته روسيا بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها والمواقع التي تسيطر عليها في الشرق.

وقال إيليا يفلاش المتحدث باسم مجموعة القوات الشرقية الأوكرانية للتليفزيون المحلي: "نواصل صد هجمات العدو المكثفة بالقرب من كليشيفكا وأندرييفكا"، وأضاف: "العدو لا يزال يقتحم هذه المواقع على أمل استعادة المواقع التي فقدها، لكنه لم ينجح".

وقال يفلاش إن آخر 24 ساعة شهدت 544 حادثة قصف روسي في المنطقة، منها سبعة اشتباكات قتالية وأربع هجمات جوية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي باقتضاب في منشور على تليغرام: "تقدمنا في قطاع دونيتسك" بالشرق، لكنه لم يقدّم تفاصيل.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية وقوع ضربات جوية على أربعة أماكن في المنطقة، وقالت إن 15 بلدة وقرية تعرّضَت لهجمات بالمدفعية وقذائف المورتر.

وفي روايتها عن النشاط العسكري، أفادت وزارة الدفاع الروسية أيضاً بوقوع قتال عنيف في المنطقة، قائلة إن قواتها صدّت عشر هجمات للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا وجنوباً بالقرب من قرية نيفيلسكي.

وتحدث مسؤولون أوكرانيون عن مكاسب تحققت في التقدم جنوباً، إذ تَحدَّث الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد القوات في الجنوب لشبكة CNN الأسبوع الماضي عن تحقيق "اختراق"، مشيراً إلى أن التقدم كان أبطأ مما كان مأمولاً.

وأشار تارنافسكي إلى قرية فيربوف التي قال مسؤولون آخرون إن القوات الأوكرانية تستعدّ للاستيلاء عليها. وتستهدف القوات الأوكرانية عدة قرى أخرى خلال تقدمها عبر منطقة زابوريجيا باتجاه بلدة توكماك الهامة.

وقال زيلينسكي ومسؤولون آخرون إن الهجوم المضادّ سيستغرق وقتاً ورفضوا انتقادات غربية قالت إن التقدم بطيء للغاية وشابته أخطاء استراتيجية.

وقال المحلل العسكري رومان سفيتان لراديو "إن في": "مجموعتنا الهجومية وقادتُنا الذين ينفّذون مهامَّ تكتيكية في هذه المنطقة أدّوا عملاً شاقاً ودؤوباً وضع الروس أمام مشكلات خطيرة للغاية". وأضاف: "لن أتحدث عن اختراق حتى نصل إلى توكماك".

ولعب مقاتلو فاغنر دوراً مهمّاً في سيطرة روسيا على مدينة باخموت الشرقية في مايو/أيار بعد واحدة من أطول وأشرس المعارك في حرب موسكو المستمرة منذ 19 شهراً في أوكرانيا.

وغادروا باخموت بعد المعركة، وتوجَّه بعضهم إلى روسيا البيضاء بموجب اتفاق أنهى تمرداً قصيراً لفاغنر في يونيو/حزيران، سيطرت خلاله المجموعة على مقر عسكري روسي وتقدمت صوب موسكو.

ومنذ مقتل زعيم فاغنر يفجيني بريغوجين في 23 أغسطس/آب عندما تحطمت طائرة خاصة كان يستقلّها في ظروف لم تتضح ملابساتها، سعى الكرملين إلى إخضاع المجموعة لسيطرة أكثر صرامة من الدولة. وأفاد مدوّنون عسكريون روس بأن بعض مقاتلي فاغنر عاد إلى أوكرانيا.