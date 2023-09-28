سياسة
1 دقيقة قراءة
رئيس الجزائر يتسلّم أوراق اعتماد سفير تركيا
شهدت مراسم تسلّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى بلاده، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، مباحثات حول سبل تطوير "العلاقات الديناميكية" بين البلدين.
رئيس الجزائر يتسلّم أوراق اعتماد سفير تركيا
رئيس الجزائر يتسلّم أوراق اعتماد سفير تركيا الجديد / صورة: AA
28 سبتمبر 2023

تسلّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأربعاء، أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى بلاده محمد مجاهد كوتشوك يلماز.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيس تبون تسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء من بينهم السفير التركي.

وحضر أيضاً مراسم تسلّم أوراق اعتماد السفراء الأربعة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

وعلمت الأناضول من مصادر بالسفارة التركية لدى الجزائر أن مراسم تسلّم أوراق اعتماد السفير كوتشوك يلماز شهدت مباحثات حول سبل تطوير "العلاقات الديناميكية" بين البلدين.

وكان السفير كوتشوك يلماز قدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الجزائري في 28 أغسطس/آب الماضي، بعد أن عيّنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 22 يوليو/تموز في المنصب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us