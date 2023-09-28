سياسة
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إعصار "إلياس" يبلغ اليونان والفيضانات تغمر مدناً وسط البلاد للمرة الثانية
فيما تحاول اليونان تجاوز آثار الدمار التي خلفها إعصار "دانيال"، ضربت العاصفة "إلياس" الأربعاء مدناً وسط البلاد، لتغمرها الفيضانات للمرة الثانية خلال أقل من شهر.
إعصار "إلياس" يبلغ اليونان والفيضانات تغمر مدناً وسط البلاد للمرة الثانية
الفيضانات تضرب وسط اليونان بعد وصول العاصفة "إلياس" / صورة: AFP
28 سبتمبر 2023

اجتاحت الفيضانات الأربعاء مدناً وسط اليونان، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، وغمرت مدينة فولوس بعد عاصفة سابقة أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وتسبّبت في أضرار واسعة النطاق.

وفرضت السلطات حظر تجوّل في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة "إلياس" إلى اليابسة، وأُخليت قرى محيطة بالمدينة.

كما تسبّبت العاصفة، وهي الثانية التي تضرب البلاد خلال ثلاثة أسابيع، في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب أثينا.

وتعرّض وسط اليونان في مطلع الشهر الجاري للدمار بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة "دانيال" التي دمرت المحاصيل وقتلت عشرات الآلاف من الحيوانات في منطقة تشكّل قلب الإنتاج الزراعي اليوناني.

وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة ليفتيريس أفغيناكيس الأربعاء إنّ فرق التنظيف رفعت أكثر من 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة، لكن لا يزال يتعذّر الوصول إلى رؤوس ماشية نافقة أخرى.

وتشمل المحاصيل التي دمّرتها العاصفة القطن والذرة والقمح والتفاح والكيوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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