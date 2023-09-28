سياسة
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أنقرة: خطر الإرهاب في سوريا يهددنا وسنتخذ الإجراءات اللازمة
أكد ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها ضد خطر التنظيمات الإرهابية في سوريا، منتقداً عدم إيلاء الزعماء المشاركين في افتتاح "الجمعية العامة" الأهمية اللازمة للأزمة السورية.
أنقرة: خطر الإرهاب في سوريا يهددنا وسنتخذ الإجراءات اللازمة
الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة السفير سادات أونال / صورة: AA
28 سبتمبر 2023

قال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سادات أونال، إن الزعماء المشاركين في افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يولوا الأهمية اللازمة للأزمة السورية الممتدة لـ12 عاماً.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته بجلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا.

وأوضح أونال أن الزعماء المشاركين في افتتاح الدورة 78 من الجمعية العامة، تطرقوا إلى المسائل التي تؤثّر في السلم والأمن الدوليين، دون إيلاء الأهمية اللازمة للأزمة السورية.

وأضاف أن الأزمة السورية "ليست نزاعاً مجمَّداً، ومن الخطأ التصرف كأنها كذلك".

وأشار إلى أن الاشتباكات المباشرة في سوريا مستمرة، في حين يواجه المجتمع السوري فقراً اقتصادياً وأزمة إنسانية عميقة.

ولفت إلى بعض الخطوات الواجب اتخاذها متزامنةً للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية.

وأضاف أن تلك الخطوات تتمثل في "إحياء العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإفشال الأجندات الخبيثة والانفصالية للتنظيمات الإرهابية من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي السورية، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين".

وأكد أن وجود التنظيمات الإرهابية في سوريا يشكّل تهديداً كبيراً عليها وعلى دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا، وعلى المنطقة.

وأضاف: "لتركيا الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التهديدات المباشرة والوشيكة على أمنها القومي بسبب أنشطة التنظيمات الإرهابية في سوريا".

وأكّد أن تركيا ستواصل ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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