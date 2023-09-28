سياسة
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بعد أن دحرتهم أذربيجان.. انفصاليو أرمينيا: أماكن سيطرتنا تزول
بعد الهزيمة العسكرية التي مُنيت بها القوات الأرمينية غير الشرعية في إقليم قره باغ على يد القوات الأذربيجانية، أعلن الانفصاليون الأرمينيون أن المناطق التي كانوا يسيطرون عليها "ستزول من الوجود".
بعد أن دحرتهم أذربيجان.. انفصاليو أرمينيا: أماكن سيطرتنا تزول
أذربيجان سيطرت على كامل تراب قره باغ وفرضت سيادتها / صورة: AFP
28 سبتمبر 2023

أعلن الانفصاليون الأرمينيون في إقليم قره باغ الخميس، أن المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في الإقليم ويسعون لإقامة "جمهورية" انفصالية فيها "ستزول من الوجود".

جاء ذلك بعد الهزيمة العسكرية التي مُنيَت بها القوات الأرمينية غير الشرعية في الإقليم على يد القوات الأذربيجانية التي نجحت في استعادة السيطرة على أراضي أذربيجان عبر عملية عسكرية ضد الإرهاب استمرت ليوم واحد.

وأصدر زعيم الانفصاليين الأرمينيين في الإقليم المُحرَّر المدعو سامفيل شهرمانيان مرسوماً يأمل في حلّ جميع المؤسسات الانفصالية غير القانونية بحلول نهاية العام.

وقال: "أماكن سيطرتنا ستزول من الوجود اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في المرسوم أن على السكان أن "يتعرَّفوا شروط إعادة الاندماج" التي طرحتها أذربيجان ويتخذوا "قراراً فرديّاً ومستقلّاً" بشأن بقائهم من عدمه.

كما لفت شهرمانيان إلى أن اتفاقاً تُوُصّل إليه مع أذربيجان سيضمن "مروراً حرّاً وطوعيّاً وبلا عراقيل" لجميع الراغبين في المغادرة.

وأسدلت العملية العسكرية الأذربيجانية الأخيرة الستار على الوجود العسكري الأرميني في إقليم قره باغ، وأعادت فرض السيادة الأذربيجانية على الأراضي كافة.

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري أطلقت أذربيجان عملية ضد الإرهاب "بهدف إرساء النظام الدستوري في قره باغ" انتهت بعد يوم باتفاق على وقف العملية، وتخلي المجموعات المسلحة غير القانونية والقوات المسلحة الأرمينية بالإقليم عن سلاحها وإخلاء مواقعها العسكرية.

وأكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن العملية الأخيرة لبلاده في قره باغ استهدفت فقط المنشآت والأهداف العسكرية دون إلحاق الضرر بالمنشآت المدنية.

وفي ما يخصّ السكان الأرمن في الإقليم، شدّد علييف على أن حقوقهم ستكون مضمونة في إطار قوانين بلاده والأعراف الدولية، شأنهم في ذلك شأن سائر الأقليات بالإقليم.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في قره باغ، عقب هجوم شنّه الجيش الأرميني على مناطق مأهولة مدنية.

وبعد معارك استمرت 44 يوما أعلنت روسيا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، ينصّ على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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