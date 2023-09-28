قال سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، إن "تركيا تشهد نشوء جيل تكنوفيست الذي سيعمل على تطوير منتجات تترك بصماتها في العالم في الصناعات الدفاعية وشتى المجالات التكنولوجية الأخرى".

جاء ذلك في تصريحات نقلتها الأناضول عن بيرقدار، وهو رئيس مجلس أمناء وقف "تي 3" المنظم لمهرجان "تكنوفيست"، على هامش نسخته التاسعة التي انطلقت الأربعاء في ولاية إزمير غربي تركيا، وتشارك فيه وكالة الأناضول بصفة شريك إعلامي عالمي.

ويشهد مطار تشيغلي في إزمير بين 27 سبتمبر/أيلول الجاري و1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل فاعليات "تكنوفيست" الذي يعد وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات.

ولفت بيرقدار إلى وجود إقبال كبير على المهرجان في إزمير باعتباره يقام لأول مرة في الولاية، ويعد الثالث خلال عام 2023 بعد إسطنبول وأنقرة.

وأوضح أنه "أصبح هناك جيل في تركيا يقوم بتشكيل مجموعاته بنفسه للمشاركة في مسابقات تكنوفيست بالمنتجات التكنولو جية المبتكرة".

وأضاف: "ينشأ جيل سيطور منتجات من شأنها أن تترك بصماتها على العالم، ليس فقط في الصناعات الدفاعية، بل في جميع مجالات التكنولوجيا المدنية الأخرى".

كانت إسطنبول احتضنت فاعليات المهرجان في الفترة بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار الماضيين، والعاصمة أنقرة بين 30 أغسطس/آب الفائت و3 سبتمبر/ أيلول الجاري.