سياسة
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تركيا.. القوات المسلحة تحيّد 1351 إرهابياً داخل وخارج البلاد منذ مطلع 2023
أعلن مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب منذ مطلع العام الجاري أسفرت عن تحييد 1351 إرهابياً، مشيراً إلى أن 80 منهم حُيّدوا في الأسبوع الأخير.
تركيا.. القوات المسلحة تحيّد 1351 إرهابياً داخل وخارج البلاد منذ مطلع 2023
تركيا.. القوات المسلحة تحيّد 1351 إرهابياً داخل وخارج البلاد منذ مطلع 2023 / صورة: AA
28 سبتمبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 1351 إرهابياً منذ مطلع العام الجاري، 80 منهم خلال آخر 7 أيام، مؤكدة استمرار عمليات مكافحة الإرهاب بكل حزم.

وقال مستشار الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة زكي آق تورك، خلال إحاطة إعلامية، الخميس، إن القوات المسلحة التركية "تواصل بكل حزم مكافحة جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية".

وأضاف آق تورك: "منذ الأول من يناير/كانون الثاني (2023)، جرى تحييد 1351 إرهابياً في منطقة عمليات مكافحة الإرهاب، 80 منهم في الأيام السبعة الماضية".

ولفت إلى أن القوات الجوية استهدفت 82 موقعاً في مناطق قنديل وأسوس وكاره ومتينا والزاب وهاكورك (شمالي العراق) بين 1 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح أن هذه العمليات أسفرت وفق المعلومات الأولية عن تحييد 58 إرهابياً وتدمير تحصينات ومغارات ومستودعات يستخدمها الإرهابيون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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