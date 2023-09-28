سياسة
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أذربيجان توقف مسؤولاً سابقاً في "الإدارة الأرمنية" بإقليم قره باغ
تمكنت قوات حرس الحدود الأذربيجانية من القبض على "روبن ڤاردانيان" أحد المسؤولين السابقين فيما يسمى "الإدارة الأرمنية" في إقليم "قره باغ"، في أثناء محاولته التوجه إلى أرمينيا عبر معبر لاتشين الحدودي، بحسب بيان جهاز أمن الدولة الأذربيجاني.
أذربيجان توقف مسؤولاً سابقاً في "الإدارة الأرمنية" بإقليم قره باغ
قوات حرس الحدود الأذربيجانية تلقي القبص على "روبن ڤاردانيان" أحد المسؤولين السابقين فيما يسمى "الإدارة الأرمنية" في قره باغ / صورة: AA
28 سبتمبر 2023

أوقفت قوات حرس الحدود الأذربيجانية، "روبن ڤاردانيان" أحد المسؤولين السابقين فيما يسمى "الإدارة الأرمنية" في إقليم "قره باغ"، بتهمة "تمويل الإرهاب"،بحسب بيان جهاز أمن الدولة الأذربيجاني.

وذكر البيان الخميس، أن حرس الحدود ألقى القبض على ڤاردانيان، الأربعاء، في أثناء محاولته التوجه إلى أرمينيا عبر معبر لاتشين الحدودي.

ووفق البيان "أظهرت التحريات أن ڤاردانيان متورط في تقديم الأسلحة والذخيرة إلى المجموعات الأرمنية غير الشرعية في الإقليم وتمويلها".

وأشار البيان إلى أن المحكمة وجهت إلى ڤاردانيان تهم "تمويل الإرهاب" و"الانخراط في أنشطة جماعات مسلحة غير شرعية"، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.

ونشر جهاز أمن الدولة مشاهد من التحقيق مع ڤاردانيان.

تجدر الإشارة إلى أن روبن ڤاردانيان توجه إلى إقليم قره باغ في سبتمبر/أيلول 2022، لتولي "منصب وزير الدولة" في الكيان الأرمني المنحل بالإقليم، قادماً من روسيا التي كان يحمل جنسيتها قبل التخلي عنها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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