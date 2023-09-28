أرسلت "هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات" (İHH) التركية، 30 حاوية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في السودان.

جاء ذلك في إطار حملة مساعدات واسعة أطلقتها الهيئة من أجل السودان في يونيو/حزيران الماضي تحت شعار "وجهتنا السودان وحمولتنا الإحسان".

وذكرت الهيئة في بيان نشرته الخميس أنها أرسلت في المرحلة الأولى للحملة 15 حاوية مساعدات إلى السودان في يوليو/تموز الماضي.

وأكدت أن الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية وصلت إلى تسع مدن سودانية، واستفاد منها نحو 200 ألف شخص من المحتاجين.

وأشارت إلى أن الدفعة الثانية تتضمن 30 حاوية محملة بمساعدات مختلفة مثل الأغذية والبطانيات ومستلزمات التنظيف والملابس والكراسي المتحركة.

وأفاد ياسين دمير، المسؤول بمكتب شرق إفريقيا في الهيئة، بأن ملايين السودانيين اضطروا للنزوح، وأصبح هناك عدد كبير من الأيتام جراء الاشتباكات.

وكشف دمير في البيان أن الظروف المعيشية السائدة حالياً لدى الشعب السوداني أدنى بكثير من المعايير الأساسية وسط صعوبة الوصول إلى الأغذية والمياه.