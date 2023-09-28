قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ الخميس، إن أوكرانيا "أقرب من أي وقت مضى إلى الحلف".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستولتنبرغ مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف التي يزورها أمين عام الناتو بشكل مفاجئ.

من جانبه أكد زيلينسكي في المؤتمر الصحفي أنها مسألة وقت "قبل أن تصبح أوكرانيا عضواً قانونياً في الحلف.. نبذل قصارى جهدنا لتقريب هذه اللحظة".

وناقش ستولتنبرغ مع زيلينسكي تعزيز دعم الحلف لأوكرانيا، وتحديداً أنظمة الدفاع الجوي التي طالب بها الرئيس الأوكراني من أجل حماية البنية التحتية وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

بينما أكد ستولتنبرغ أنه:"كلما أصبحت أوكر انيا أقوى، اقتربنا من إنهاء العدوان الروسي".

وعلق ستولتنبرغ على الهجوم المضاد الأوكراني مشيراً إلى أنه "يحقّق تقدماً تدريجياً"، مندداً "بالأوهام الإمبريالية" لموسكو.

وسبق أن سلمت الولايات المتحدة أول دفعة من دبابات أبرامز من طراز إم 1، إلى أوكرانيا من أصل 31 دبابة تعهدت واشنطن بتسليمها.

ويزور وزيرا الدفاع البريطاني والفرنسي كييف الخميس لبحث تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في ظل استمرار هجومها المضاد الذي بدأته في شهر يونيو/حزيران الماضي.

كما تأتي هذه الزيارة قبيل انعقاد منتدى الصناعات الدفاعية الأول في كييف، إذ من المقرر أن يشارك فيه 160 شركة صناعات دفاعية من 26 دولة.