أعلن الكرملين الروسي، الخميس، عن زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع، مؤكداً استعداد روسيا لحرب طويلة وهجينة في أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع استقبال كييف أمين عام الناتو، ووزيري الدفاع الفرنسي والبريطاني.

ويُتوقع أن تشكّل نفقات الدفاع نحو 30% من إجمالي النفقات الفيدرالية في 2024، و6% من إجمالي الناتج المحلي، للمرة الأولى في تاريخ روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "من البدهيّ أن هذه الزيادة ضرورة مطلقة لأننا في حرب هجينة".

وزادت النفقات العسكرية الروسية بنسبة 68% في 2024 مقارنةً بالسنة السابقة ليصل إلى 10800 مليار روبل (106 مليارات يورو بسعر الصرف الحالي).

في السياق ذاته استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، في كييف، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، بالتزامن مع زيارة وزيري الدفاع الفرنسي والبريطاني كييف.

وتنظم أوكرانيا، الجمعة، المؤتمر الأول للصناعات الدفاعية بمشاركة واسعة من شركات دفاعية ووزراء دفاع دول عدة.

استعدادات كييف للشتاء المقبل

وتوقع زيليسنكي في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام حلف الناتو، أن تهاجم موسكو البنية التحتية الأوكرانية وتحديداً منشآت توليد الطاقة، وذلك على غرار ما جرى الشتاء الماضي،

ويزور وزير الجيوش الفرنسية سيبستيان لوكورنو، كييف، الخميس، برفقة صناعيين في مجال الدفاع لبحث تطور المساعدة الفرنسية لأوكرانيا.

كما استقبل وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، نظيره البريطاني غرانت شابس، وشكر له "دعمه الثابت"، مضيفاً أنه "يركز على (مسألة) الدفاعات الجوية والمدفعية والأنظمة المضادة للمسيّرات".

وقال أوميروف: "الشتاء يحل قريباً لكننا مستعدون. نحن أقوى معاً".

فيما قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، عن أول رحلة له للعاصمة الأوكرانية منذ توليه منصبه: "عدت إلى كييف هذا الأسبوع لأسأل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما يحتاج إليه للانتصار".

ومن المقرر أن يشارك ممثلون عن أكثر من 160 شركة دفاعية و26 دولة في منتدى الصناعات الدفاعية الأول في كييف.

وسبق أن صرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، بأن الشتاء القادم سيكون صعباً على أوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا بدأت باستهداف البنية التحتية لإنتاج الطاقة في أوكرانيا بما في ذلك محطات إنتاج الكهرباء وأماكن تخزين الوقود.

كانت أوكرانيا قد طلبت مراراً مزيداً من الأسلحة الغربية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى، للمساعدة في اختراق المواقع الروسية وشن ضربات في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

ميدانياً، أعلن الجيش الأوكراني، أن دفاعاته الجوية دمَّرت أكثر من 30 طائرة مسيّرة ليلاً خلال هجوم روسيّ على منطقتَي أوديسا وميكولاييف جنوب البلاد.

وأوضحت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية ناتاليا غومينوك، أنه جرى اعتراض طائرات من دون طيار فوق مناطق ساحلية على البحر الأسود وكذلك في مناطق داخلية.

وأطلقت أوكرانيا هجومها المضاد في يونيو/حزيران الماضي، لكنها أقرت بأن التقدم بطيء، حيث تواجه قواتها خطوطاً من الدفاعات الروسية شديدة التحصين، لكنّ الفترة الأخيرة بدأت تشهد تقدماً محدوداً للقوات الأوكرانية في المناطق التي تسيطر عليها روسيا.